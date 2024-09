DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 ZURIGO: INGEBRIGTSEN BATTUTO SUI 1500!

Nella diretta della Diamond League 2024 a Zurigo Mattia Furlani chiude la sua gara di salto in lungo in quinta posizione con un salto di 7.91 metri, qualificandosi per le finali di Bruxelles. Nei 1500 metri maschili, straordinaria prestazione di Yared Nuguse, che supera Jakob Ingebrigtsen con un tempo di 3:29.21, mentre il norvegese chiude in 3:29.52. Terzo posto per Hocker con 3:30.46. Nei 100 metri ostacoli, vittoria per Camacho-Quinn con 12″36, seguita da Samba-Mayela (12″40) e Russell (12″47). (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 ZURIGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

FOLORUNSO IN FINALE!

Entra nel vivo la diretta della Diamond League 2024 a Zurigo. Mattia Furlani conquista la terza posizione al terzo tentativo nel salto in lungo, ma non riesce a migliorarsi con il quinto salto, chiudendo in quinta posizione con un 7.79. Nel salto con l’asta, colpo di scena per Armand Duplantis, che fallisce tre volte a 6.02, ma vince comunque la gara davanti a Kendricks. Nei 400 ostacoli, Victoria Salmon trionfa con il suo record personale di 52″97, seguita da Cockrell con 53″17. Ottima prestazione di Ayomide Folorunso, che si qualifica per le finali della Diamond League con il quinto posto in 55″26. Nei 200 metri maschili, Letsile Tebogo vince con un tempo di 19″55, superando Bednarek (19″57) e Knighton (19″79). (agg. di Fabio Belli)

NULLO DI FURLANI AL PRIMO SALTO

Prosegue la diretta della Diamond League 2024 a Zurigo. Nel getto del peso, Leonardo Fabbri si migliora con un lancio di 21,78 metri al quinto tentativo, salendo in seconda posizione. Nell’asta, Armand Duplantis parte forte superando facilmente i 5,62 metri. Nei 100 metri femminili, Sha’Carri Richardson si impone con un tempo di 10″84, seguita da Alfred con 10″88 e Asher-Smith in 10″89. Nei 110 ostacoli, Grant Holloway vince con 12″99, davanti a Sasha Zhoya che chiude in 13″10. L’italiano Lorenzo Simonelli, penalizzato da una partenza non brillante, termina ottavo con 13″45, probabilmente escluso dalla finale di Bruxelles. Nel salto in lungo, Mattia Furlani si mette subito in evidenza al primo tentativo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 ZURIGO: FABBRI!

Nei 400 metri femminili vittoria per la norvegese Henriette Jaeger; si continua con il getto del peso. Il terzo lancio è il migliore per Leonardo Fabbri: sale a 21.01 e si ancora alla terza posizione. Abbiamo una vincitrice nel salto in alto femminile: Mahuchikh vince per gli errori di Olyslagers e Gerashchenko, le quali non riescono a superare la misura di 196 cm. Si continua con il getto del peso.

20.99 per Leonardo Fabbri. Si attende il quinto lancio adesso per lui. Lionel Spitz in 45″30, vince i 400 metri al maschile. In gara anche l’italiano Vladimir Aceti che arriva al sesto posto con il tempo di 46″12. Non male per il classe 1998 ma non basta per arrivare a podio. (Marco Genduso)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 ZURIGO: SI CONTINUA

Si continua qui a Zurigo, in Svizzera. Tre errori per Distin che viene eliminata. Due errori, ma si salvano, Apostolovski, Honsel e Gerashchenko. Fuori Honsel: fatidico il terzo errore. Nel frattempo iniziano i 3000 metri al maschile. Al via il getto del peso con Fabbri e Weir, due italiani. 21.87, nullo per Fabbri.

Intanto errore per una delle favorite nel salto in alto femminile: Mahuchikh a 1.93. Nullo anche per Zane Weir, non iniziano ben i due italiani. Intanto Otterdahl con 21.32 va al secondo posto momentaneo. A vincere i 3000 metri al maschile è stato Krop. Prova eccezionale per il keniota. Fabbri trova la prima misura a 20.71. (Marco Genduso)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 ZURIGO: INIZIA

Inizia la diretta della Diamond League 2024 Zurigo. C’è tanta attesa quest’oggi. Leonardo Fabbri nel getto potrà dire la sua. Si continua con Mattia Furlani nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli correrà sui 110 ostacoli Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli. Si inizia allo stadio Letzigrund. Si inizia con il salto in alto femminile. Ben 10 atlete pronte a saltare.

Saltano 1.80 Apostolovski, Distin, Patterson, Gerashchenko e Sadullayeva. Eliminate invece la svizzera Lang e la francese Meniker. Si continua. Si alza di ulteriori 5 cm l’asticella. Adesso occorre saltare ben 185 cm contro i 180 precedenti. Apostolovski, Patterson, Sadullayeva e Honsel superano la misura, ottimi salti per loro. Seppur al secondo salto va bene anche Gerashchenko. Si passa a 190 cm con Mahuchikh. (Marco Genduso)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 ZURIGO: TORNA LA GRANDE ATLETICA!

Eccoci alla diretta Diamond League 2024 Zurigo, una nuova tappa della grande atletica che torna con le sue gare del Diamante: è giovedì 5 settembre e la Weltklasse, uno dei meeting più antichi, ci fa compagnia con le sue gare che si disputano al Letzigrund, con una specifica perché ieri abbiamo avuto un antipasto con il salto con l’asta femminile andato in scena presso la stazione centrale di Zurigo. Per quanto riguarda la diretta Diamond League 2024 Zurigo, bisogna dire che l’ultimo appuntamento è stato quello del Golden Gala a Roma, che a dire il vero non è stato brillantissimo per gli italiani; adesso vedremo dunque quello che succederà in pista e pedana.

La diretta Diamond League 2024 Zurigo avrà due italiani: Mattia Furlani è il grande nome di spicco, medaglia di bronzo alle Olimpiadi, ci riproverà in una gara che tecnicamente potrebbe anche vincere e poi avremo Leonardo Fabbri, che invece ai Giochi non era riuscito a salire sul podio anche a causa della pioggia che aveva condizionato la gara del getto del peso. Staremo a vedere, noi siamo quasi pronti a vivere le grandi emozioni della diretta Diamond League 2024 Zurigo e dunque possiamo anche andare a presentare nel dettaglio il programma della Weltklasse.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 ZURIGO PROGRAMMA E ITALIANI

Andiamo dunque a scoprire la diretta Diamond League 2024 Zurigo con i suoi eventi, perché dopo il salto con l’asta femminile andato in scena ieri si parte oggi alle ore 18:30 con la prima gara del Diamante, il salto in alto femminile che sarà poi seguito dal salto con l’asta maschile. Qui ecco la nuova grande apparizione di Armand Duplantis, che proprio in Diamond League ha ritoccato il record del mondo portandolo a 6.26 e che si confronterà con i migliori, Emmanouil Karalis e Sam Kendricks, in una gara però che non è del Diamante. I 400 ostacoli femminili godranno della presenza di Femke Bol, poi occhi puntati sui 200 maschili.

Qui sono presenti i grandi della velocità: Letsile Tebogo, oro nei 100 alle Olimpiadi, Kenneth Bednarek e Fred Kerley. Ancora, nella diretta Diamond League 2024 Zurigo, i 100 femminili impreziositi dal duello tra Sha’Carri Richardson, Daryll Neita e Dina Asher-Smith; e poi tanto altro ancora, siamo davvero pronti a scoprire come andranno queste gare nella diretta Diamond League 2024 Zurigo perché la Weltklasse è ormai dietro l’angolo.