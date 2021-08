Diretta Diamond League Parigi 2021/ Streaming video tv: l’atletica vola in Francia!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2021: ANCORA GRANDE ATLETICA

La grande atletica torna con la Diamond League Parigi 2021: l’appuntamento scatta alle ore 14:30 di sabato 28 agosto, e sarà un’altra tappa del circuito di atletica per questa stagione. Naturalmente, come abbiamo detto nel presentare i meeting precedenti, tutto questo anno solare è stato condizionato dalle Olimpiadi: i Giochi sono stati posticipati di 12 mesi a causa della pandemia di Coronavirus e si sono conclusi 20 giorni fa, dunque abbiamo ancora negli occhi le grandi imprese degli italiani che, tuttavia, qui a Parigi non dovrebbero competere.

Il fatto che i grandi nomi di casa nostra non siano presenti a questo meeting transalpino non significa certamente che non ci sia materiale per una grande serata di atletica, come siamo abituati a vedere in questo tipo di rassegna: nella diretta della Diamond League Parigi 2021 avremo protagonisti internazionali pronti nuovamente a darsi battaglia per conquistare altra gloria, premi e medaglie. Vedremo quello che succederà, non manca poi molto all’inizio delle gare.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv della Diamond League Parigi 2021 è affidata a Sky Sport Uno: la televisione satellitare trasmette anche questo meeting e lo farà in esclusiva per gli abbonati, con la telecronaca che sarà impreziosita dal commento tecnico di Stefano Baldini. Il collegamento dovrebbe avvenire alle ore 16:15, con diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – ma PC, tablet e smartphone potranno essere utilizzati anche per accedere a Now, che fornirà le immagini della Diamond League.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2021: RISULTATI E PROGRAMMA

Nella Diamond League Parigi 2021 il programma “ufficiale”, cioè quello che riguarda le gare diamante, scatta alle ore 14:30 che è il momento in cui inizierà la finale del salto in alto femminile; si proseguirà poi alle 15:14 con il lancio del disco femminile, e a stretto giro di posta il salto con l’asta maschile. I 100 metri maschile non sono una gara valida per il diamante, a differenza dei 110 metri che chiudono il programma alle ore 17:53 di sabato; avremo poi i 400 ostacoli femminili, i 200 maschili, il salto triplo maschile e ancora i 3000 femminili e i 100 metri maschili.

Tra le gare di corsa, in questo meeting che comincia ormai tra poco, avremo anche 800 per gli uomini e 400 per le donne; si andrà poi verso il gran finale con i 100 ostacoli femminili alle ore 17:22, alle ore 17:34 invece avremo la sempre emozionante gara dei 3000 siepi maschili. Insomma, un piatto come sempre davvero ricco: tra poco le gare della Diamond League Parigi 2021 prendono il via, non vediamo l’ora di scoprire chi porterà a casa i titoli…



