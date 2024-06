DIRETTA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2024/ Video streaming tv: i record del Bauhaus-Galan (oggi 2 giugno)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2024: I RECORD

Mentre si avvicina la diretta della Diamond League Stoccolma 2024, ne approfittiamo per ricordare alcuni dei momenti che hanno fatto la storia del meeting Bauhaus-Galan, un appuntamento di immenso fascino e tradizione essendo nato nel 1967. Possiamo allora citare come punti culminanti di questa grande storia i tre record del Mondo ottenuti proprio in questa manifestazione. Il primo aveva fatto in maniera speciale la felicità del pubblico di Stoccolma, perché portava la firma del campione locale Patrik Sjoberg, che nell’edizione del 1987 portò a 2,42 metri quello che ai tempi era il limite per il salto in alto maschile – stavolta potrebbe provarci Duplantis nel salto con l’asta per infiammare il pubblico di casa.

Ecco poi nel 1993 il record del Mondo dei 10000 metri maschili firmato dal keniano Richard Chelimo con il tempo di 27’07”91, infine nel 1997 il suo quasi connazionale (però naturalizzato danese) Wilson Kipketer portò il record del Mondo degli 800 metri maschili al tempo di 1’41”73. Pagine di storia affascinanti, anche se ormai un po’ datate: chissà se oggi questo elenco potrà allungarsi e diventare anche più attuale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

Ribadiamo le modalità per seguire la diretta tv della Diamond League Stoccolma 2024, trasmessa in chiaro a partire dalle ore 18.00 su Rai Sport HD, il canale numero 58 che ancora una volta sarà punto di riferimento per i meeting del Diamante, naturalmente affiancato da sito e app di Rai Play per la diretta streaming video. Come seconda opzione per seguire la Diamond League Stoccolma 2024 avrete i canali della televisione satellitare o l’applicazione Sky Go, ma naturalmente solo per abbonati.

DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2024: DOMENICA CON IL BAUHAUS-GALAN!

Emozioni garantite dalla Scandinavia con la diretta della Diamond League Stoccolma 2024: tre giorni dopo l’evento di Oslo, si passa in Svezia oggi, domenica 2 giugno, per un altro meeting fra i più classici nel panorama internazionale dell’atletica leggera, cioè il Bauhaus-Galan appunto di Stoccolma, ulteriore tappa di avvicinamento agli Europei di Roma che sono ormai davvero imminenti (motivo per cui il Golden Gala slitterà invece a fine estate) e naturalmente con le Olimpiadi di Parigi come il grande obiettivo sullo sfondo per tutti, appuntamento finale di un cammino che passa anche per la diretta della Diamond League Stoccolma 2024.

Negli anni olimpici naturalmente siamo abituati a vivere questa situazione, con un evento nettamente superiore per importanza a tutti gli altri. Tuttavia, per molti potrebbe essere già tempo di un primo picco di forma, appunto perché incombono gli Europei di Roma, che metteranno in palio titoli continentali e in diversi casi anche le occasioni per conquistare la qualificazione proprio per le Olimpiadi. Ecco allora che la diretta Diamond League Stoccolma 2024 ci potrà dare altre preziose indicazioni sulla stagione dell’atletica leggera che entra sempre più nel vivo, con tre azzurri da seguire con particolare attenzione da parte nostra.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2024: IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI

Possiamo osservare che, dopo qualche evento minore, la diretta della Diamond League Stoccolma 2024 entrerà nel vivo dalle ore 17.20 con il getto del peso femminile, la prima delle 14 gare odierne che saranno valide per il Diamante nella capitale svedese. Citazione d’obbligo per l’idolo di casa Armand Duplantis, che sarà la stella del salto con l’asta maschile che avrà inizio subito dopo, cioè alle ore 17.27, magari a caccia dell’ennesimo record mondiale. Alle ore 18.15 invece attenzione massima per i 100 metri femminili, sia per il fascino della gara sia perché in pista per l’Italia ci sarà Zaynab Dosso, che sta vivendo un eccellente 2024.

Curiosamente, si passerà poi alla stessa gara al maschile per rivedere un azzurro: alle ore 19.00 sono fissati infatti i 100 metri con Chituru Ali, a sua volta protagonista di un 2024 che lo sta portando ad un livello di buonissima competitività. Alle ore 19.32 potremo invece seguire la terza italiana in gara a Stoccolma, che sarà Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli femminili, sarà l’ultima nostra rappresentante nella capitale svedese dove tutto si chiuderà alle ore 19.52 con gli 800 metri maschili, ultimo atto della diretta della Diamond League Stoccolma 2024.











