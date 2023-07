DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2023 STOCCOLMA/ Video streaming Rai 2: i record al Bauhaus-Galan (oggi 2 luglio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2023 STOCCOLMA: I RECORD

Mentre si avvicina la diretta della Diamond League 2023 a Stoccolma, dobbiamo ricordare i momenti più gloriosi della storia del meeting Bauhaus-Galan, un appuntamento di immenso fascino e tradizione, come conferma il fatto che tre record del Mondo nel corso della storia siano stati ottenuti proprio in questa manifestazione. Il primo aveva fatto la felicità del pubblico di Stoccolma, perché porta la firma del campione locale Patrik Sjoberg, che nell’edizione del 1987 portò a 2,42 metri quello che ai tempi era il limite per il salto in alto maschile.

Ecco poi nel 1993 il record del Mondo dei 10000 metri maschili firmato dal keniano Richard Chelimo con il tempo di 27’07”91, infine nel 1997 il suo quasi connazionale (però naturalizzato danese) Wilson Kipketer portò il record del Mondo degli 800 metri maschili al tempo di 1’41”73. Pagine di storia affascinanti, chissà se l’elenco potrà essere aggiornato oggi, in un 2023 che nella Diamond League ha già visto i tre record del Mondo ottenuti a Parigi in una sola sera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIAMOND LEAGUE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI STOCCOLMA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2023 da Stoccolma sarà garantita sia per gli abbonati dalla tv satellitare sui canali di Sky Sport, sia in chiaro per tutti sulla Rai e in questo caso su Rai Due, quindi con la ribalta di un canale generalista. Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Stoccolma per la Diamond League in diretta streaming video, tramite i noti servizi Sky Go e Rai Play. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale (anche in inglese).

DIAMOND LEAGUE 2023 STOCCOLMA: SIAMO ALLA SETTIMA TAPPA!

La diretta della Diamond League 2023 Stoccolma oggi, domenica 2 luglio, attirerà di nuovo l’attenzione degli appassionati di atletica leggera con il Bauhaus-Galan, nome con cui è noto il celebre meeting ospitato annualmente appunto a Stoccolma, capitale della Svezia, sede della settima tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo che appena un paio di giorni fa era a Losanna e che ha fatto tappa anche in Italia, con il Golden Gala che ebbe luogo a Firenze esattamente un mese fa.

Nel frattempo abbiamo assistito anche agli Europei a squadre di atletica leggera, vinti dall’Italia per la prima volta nella storia (Coppa Europa compresa), a conferma di un periodo davvero eccellente per il movimento azzurro dell’atletica leggera. Il 2023 dell’atletica leggera si sta già rivelando spumeggiante, oggi vivremo un meeting imperdibile anche in ottica italiana con la partecipazione di Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino e Alessandro Sibilio, cresce sempre più l’attesa per i Mondiali di Budapest di fine luglio, quindi sarà imperdibile oggi la diretta Diamond League 2023 a Stoccolma…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2023 STOCCOLMA: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2023 del meeting di Stoccolma, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella capitale svedese, limitandoci a ricordare quelle che saranno valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 17.14 con il lancio del disco femminile, mentre alle ore 17.25 comincerà il salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi e alle ore 17.27 sarà la volta del salto con l’asta maschile. Alle ore 18.04 ecco il via alla gara dei 400 metri maschili, la prima delle gare in pista a Stoccolma. A seguire, avremo alle ore 18.14 la velocità pura con i 100 metri maschili, alle ore 18.21 ecco i 1500 metri femminili mentre alle ore 18.30 comincerà il salto in lungo femminile con Larissa Iapichino.

Il meeting della Diamond League 2023 a Stoccolma avrà però ancora molte altre emozioni da proporre: alle ore 18.36 ecco i 5000 metri femminili, seguiti alle ore 18.55 dal lancio del disco maschile. Alle ore 19.02 sarà la volta dei 100 metri ostacoli, ovviamente al femminile, mentre alle ore 19.12 avremo la partenza dei 3000 siepi maschili, seguiti alle ore 19.31 dai 400 hs maschili, nei quali uno dei protagonisti sarà Alessandro Sibilio. Saremo ormai sempre più vicini al gran finale del Bauhaus-Galan 2023 di Stoccolma per la Diamond League: alle ore 19.42 l’appuntamento sarà con i 200 metri femminili, seguiti infine alle ore 19.52 dagli 800 metri maschili.











