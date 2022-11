Diretta Digione Sassari/ Streaming video tv, in Francia per la Champions League

Digione Sassari, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 1° novembre 2022, si gioca presso il Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy naturalmente della città francese di Digione per la terza giornata del girone G della Champions League 2022-2023 di basket, che per il momento vede purtroppo in grossa difficoltà il Banco di Sardegna Sassari, dal momento che la Dinamo ha perso entrambe le partite disputate in Champions League nelle settimane precedenti, mentre il Digione ha una vittoria e una sconfitta.

Diretta/ Sassari Virtus Bologna (risultato finale 69-74): V Nere, vittoria sul filo!

Per presentare la diretta di Digione Sassari, dobbiamo allora sottolineare che una vittoria in trasferta avrebbe valore enorme per Sassari, rilanciando in modo notevole le ambizioni della Dinamo, che invece rischiano seriamente di essere affossate nel caso in cui dovesse arrivare la terza sconfitta consecutiva. Siamo quindi a un primo bivio a un primo bivio della stagione europea, anche perché oggi si raggiungerà esattamente la metà del girone di Champions League e non arrivarci con un bottino di 0-3 sarebbe evidentemente fondamentale. Che risposte ci darà la diretta di Digione Sassari?

Diretta/ Sassari Trento (risultato finale 81-76): vittoria agevole dei sardi

DIRETTA DIGIONE SASSARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Digione Sassari non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per tifosi e appassionati che potranno seguire Digione Sassari con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

Diretta/ Paok Sassari (risultato finale 88-68) streaming video tv: Riley 19 punti

DIRETTA DIGIONE SASSARI: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Digione Sassari, naturalmente abbiamo già evidenziato che per il Banco di Sardegna Sassari questa partita segnerà uno snodo fondamentale per il cammino finora amarissimo in Champions League. La Dinamo infatti ha perso in casa al debutto rimediando una sconfitta per 76-87 al cospetto dell’Unicaja Malaga, mentre alla seconda giornata è arrivata per Sassari la pesante sconfitta di venti lunghezze (88-68) sul campo dei greci del Paok Salonicco.

Allargando la nostra analisi anche al campionato, dobbiamo osservare che Sassari arriva dalla sconfitta sia pure più che dignitosa per 69-74 contro la Virtus Bologna al PalaSerradimigni sabato scorso e più in generale da due vittorie a fronte di tre sconfitte in cinque partite giocate in Serie A, quindi bilancio naturalmente migliore ma in ogni caso non esaltante nemmeno tra i nostri confini nazionali. Adesso però pensiamo alla Champions League, un colpaccio in Francia potrebbe essere davvero una svolta per Sassari…

© RIPRODUZIONE RISERVATA