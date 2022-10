Diretta Sassari Virtus Bologna/ Streaming video tv: rivincita Dinamo? (basket A1)

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: LE V NERE RISCHIANO!

Sassari Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Giovannetti e Christian Borgo, si gioca alle ore 18:00 di sabato 29 ottobre: è il match che apre la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è una sfida sulla carta molto bella anche se, dal punto di vista dell’impatto sul nostro torneo, in tono forse minore rispetto a qualche stagione fa. Certo la Dinamo resta pur sempre una delle semifinaliste della passata annata, e proprio contro le V nere ha giocato e perso l’ultima finale di Supercoppa; tuttavia è innegabile che dall’addio di Gianmarco Pozzecco le ambizioni generali possano essersi leggermente limitate.

La Virtus Bologna naturalmente viaggia spedita, con Tortona comanda la classifica di Serie A1 a punteggio pieno e arriva dal roboante successo contro Treviso; tuttavia in Eurolega, una competizione considerata primaria dalla società, le cose non stanno andando altrettanto bene e dunque bisogna riassestarsi un attimo rispetto al doppio impegno. Intanto sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Sassari Virtus Bologna; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da questa interessante partita.

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, canale numero 211 del decoder di Sky e dunque in questo caso match riservato ai clienti. In alternativa, l’appuntamento per le immagini della partita sarà su Eleven Sports, il portale che da questa stagione fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di basket. Visione in diretta streaming video, con la possibilità di abbonarsi o di acquistare on demand il singolo evento; noi possiamo anche ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sassari Virtus Bologna possiamo dire che fino a questo momento il Banco di Sardegna stia disputando un campionato nella media: sempre vittoriosa in casa, la Dinamo ha perso le due trasferte che ha disputato (a Varese e Treviso), dunque di questo passo, almeno virtualmente, si prenderebbe una salvezza tranquilla ma dovrebbe chiaramente lottare per un posto nei playoff. Una Sassari questa che si sta ancora scoprendo, sta giocando anche la Champions League e deve capire quali siano le sue priorità; semifinalista di A1 e finalista in Supercoppa, logicamente spera di confermarsi in ambito nazionale ma non disdegna la dimensione europea, che anche nelle competizioni FIBA fa crescere e attrae giocatori di un certo peso.

L’esempio può appunto essere quello della Virtus Bologna, che è risalita dal basso e in pochi anni si è presa Champions League, scudetto, Supercoppa e Eurocup, tornando a giocare in quella Eurolega che dominava 20 anni fa; certo le storie dei due club sono diametralmente opposte (o quasi) e dunque certi paragoni reggono fino a un certo punto, ma parlando della Segafredo bisogna dire che adesso lo status di corazzata è stato ritrovato, e bisogna fare quel passo ulteriore per rimanere sulla breccia, soprattutto in ambito internazionale. Ora però torniamo a concentrarci sulla diretta di Sassari Virtus Bologna, di cui tra poco arriverà la palla a due…











