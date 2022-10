Diretta Paok Sassari/ Streaming video tv: vincere per ripartire! (Champions League)

DIRETTA PAOK SASSARI: PER RIPRENDERE LA MARCIA!

Paok Sassari, che è in diretta dalla Paok Sports Arena alle ore 18:30 (italiane) di mercoledì 19 ottobre, si gioca per la seconda giornata nel gruppo G di basket Champions League 2022-2023. La Dinamo torna a confrontarsi in Europa, e va subito a caccia di riscatto: all’esordio ha dovuto affrontare la partita più tosta del girone e l’ha persa contro l’Unicaja Malaga, ma diciamo che il test è anche servito per capire quali siano le reali ambizioni di un Banco di Sardegna che vuole riguadagnare lo status di corazzata o big innanzitutto nel nostro campionato, ma che anche nella sua dimensione interna sta faticando.

Infatti nell’ultimo turno di Serie A1 è arrivata la sconfitta contro Treviso, una squadra che fino a quel momento aveva sempre perso; Sassari dunque è rimasta a 2 punti in classifica e ha già perso alcune delle sue certezze, di conseguenza il match di questa sera servirà non solo per rimettersi in corsa per la Top 16 di Champions League ma anche per ritrovarsi psicologicamente. Staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Paok Sassari, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare una rapida analisi sui temi principali che emergeranno da questa serata di basket alla Paok Sports Arena.

DIRETTA PAOK SASSARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paok Sassari non è disponibile sui canali della nostra televisione: le partite della Champions League di basket infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma questo riguarda appunto il televisore perché l’alternativa esiste, ed è garantita dal portale Eleven Sports che da questa stagione si occupa anche delle coppe targate FIBA. Di conseguenza il match in questione sarà visibile in diretta streaming video; per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio oppure acquistare on demand il singolo evento.ssari

DIRETTA PAOK SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Il contesto dal quale prende origine la diretta di Paok Sassari è abbastanza chiaro: entrambe le squadre all’esordio in Champions League hanno perso – i greci sono caduti contro Digione – e in generale l’Unicaja Malaga sembra essere il club destinato a vincere questo gruppo G. Di conseguenza, il match di questa sera assume i connotati di uno spareggio: certo poi ce ne saranno altri quattro e il Paok dovrà fare visita al PalaSerradimigni, ma per il Banco di Sardegna sarebbe davvero importante prendersi una vittoria anche per sparigliare le carte.

Questo perché in una lotta così serrata per un posto in Top 16 un successo esterno potrebbe realmente cambiare tutto (in positivo). Il Paok Salonicco naturalmente non va sottovalutato, trattandosi di una squadra abituata a giocare nelle coppe europee; sulla carta Sassari resta superiore, ma questo inizio di coppe europee per le nostre squadre è stato tutt’altro che positivo, e dunque anche a livello di movimento generale sembriamo aver fatto un passo indietro. Tra poco comunque avremo tutte le risposte del caso…











