Diretta discesa Aspen/ Streaming video tv: si replica in Colorado! (CdM sci)

DIRETTA DISCESA ASPEN: SI REPLICA IN COLORADO!

Alle ore 19:00 (italiane) di sabato 4 marzo la diretta della discesa di Aspen torna a farci compagnia: secondo appuntamento consecutivo sulla Ruthie’s Run nel programma della Coppa del Mondo 2022-2023, nella mitica venue del Colorado la velocità sarà ancora grande protagonista in un weekend che si concluderà domani con il super-G ma che, per l’appunto, già ieri ha vissuto una prima discesa. Siamo ormai vicini alle finali di Soldeu, è tempo di tirare le somme e Aleksander Aamodt Kilde si presenta come grande dominatore.

Parliamo ovviamente di discesa: il norvegese ha un ampio vantaggio sulla concorrenza nella classifica di specialità, anche se ha dovuto lasciare per strada l’oro olimpico andato invece all’incredibile Marco Odermatt, che è riuscito a dominare una gara nella quale non è certamente il più forte di tutti. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta della discesa di Aspen, intanto possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che introducono questa interessante gara di Coppa del Mondo.

DIRETTA DISCESA ASPEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Aspen non dovrebbe essere garantita dalla televisione di stato, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento con la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino sarà allora soltanto su Eurosport, e naturalmente la visione dell’evento è riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare perché il canale è disponibile al numero 210 del decoder di Sky. In assenza di un televisore potrete seguire l’evento anche con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DISCESA ASPEN: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini al secondo appuntamento con la discesa di Aspen: in questa gara, che nella specialità è l’ultima in Coppa del Mondo prima delle finali di Soldeu, anche l’Italia può sperare con buona ragione. Intanto con Mattia Casse, che è stato costante per tutta la stagione e infatti può ancora pensare di chiudere nella Top 5 della classifica di specialità, cosa che sarebbe ovviamente ottima per lui; poi con Dominik Paris, il cui 2022-2023 in Coppa del Mondo è stato tutto tranne che brillante ma che ce lo ha presentato in buona condizione nelle ultime settimane, tanto da chiudere comunque all’ottavo posto ai Mondiali.

Poi abbiamo anche Florian Schieder, che nella gara iridata è stato buon settimo: risultato a sorpresa ma ora vedremo se sarà in grado di confermarlo. Per il resto i soliti Kilde, Vincent Kriechmayr e Odermatt si giocheranno la vittoria con il possibile inserimento di Marco Schwarz e del sorprendente bronzo mondiale Cameron Alexander: vedremo cosa succederà nella diretta della discesa di Aspen…











