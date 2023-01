Diretta discesa Kitzbuhel/ Streaming video Rai: bis sulla Streif, CdM sci

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della discesa di Kitzbuhel oggi, sabato 21 gennaio 2023, sarà un altro appuntamento di lusso nella Coppa del Mondo di sci. La discesa di Kitzbuhel è la gara più importante della stagione e il sabato è il suo giorno per eccellenza, per cui a livello simbolico potremmo dire che la discesa di oggi sia ancora più ambita rispetto a quella di ieri conquistata da Vincent Kriechmayr e con un meraviglioso Florian Schieder, anche se naturalmente parliamo sempre dello stesso tracciato sulla mitica pista Streif e ci sono in palio sempre 100 punti per il vincitore. Oggi è inoltre sicuramente il giorno con il massimo della presenza di spettatori a Kitzbuhel, un’atmosfera impareggiabile che aumenta ancora di più il fascino della competizione.

Naturalmente tra i favoriti vanno citati coloro che si sono già messi in particolare evidenza ieri, mentre sarà una pronta occasione di riscatto per chi nella prima discesa di Kitzbuhel abbia invece sbagliato qualcosa. Inoltre potrebbe esserci anche la variabile stanchezza, sia fisica sia mentale, perché due discese consecutive sulla Streif non sono uno scherzo e oggi l’esperienza potrebbe essere quindi una variabile determinante. Tutto questo premesso, scopriamo adesso tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della discesa di Kitzbuhel.

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kitzbuhel avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (il numero 58 del telecomando in chiaro) per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Kitzbuhel, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DELLA DISCESA DI KITZBUHEL

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: OMAGGIO A BEAT FEUZ

Oggi il protagonista più atteso della diretta della discesa di Kitzbuhel sarà lo svizzero Beat Feuz, che ha scelto di concludere la sua carriera nel luogo più celebre per lo sci mondiale. Sarà dunque l’occasione ideale per celebrare un campione che ha fatto la storia: basterebbe citare l’oro olimpico nella discesa a Pechino 2022 più un argento e un bronzo quattro anni prima in Corea; l’oro mondiale sempre in discesa a Sankt Moritz 2017 più due bronzi nel 2015 e nel 2021; in Coppa del Mondo sedici vittorie (13 in discesa e tre in super-G) e ben quattro Coppette di specialità nella discesa libera consecutive nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, mentre nella classifica generale spicca il secondo posto nel 2012, l’anno in cui Feuz si rivelò all’attenzione generale.

Fin qui i numeri, per aggiungere qualcosa possiamo dire che la principale qualità di Beat Feuz è sempre stata la costanza di rendimento rispetto ad esempio a Dominik Paris, che per molte stagioni è stato il suo principale avversario. L’azzurro ha vinto di più, ma Feuz è stato per diversi anni imbattibile in classifica, inoltre ha ottenuto tutti gli obiettivi possibili vincendo Olimpiadi, Mondiali e quasi tutte le classiche, con le eccezioni di Bormio e della Val Gardena (sulla Saslong ha vinto in super-G). Il vero rimpianto è forse relativo agli infortuni che lo misero fuori causa dopo l’eccepente stagione 2011-2012, segnando la fine di ogni speranza di competere in classifica generale: Feuz così è diventato uno specialista “puro” della discesa, ma ha comunque scritto la storia. Saluta a Kitzbuhel, dove ha colto le sue ultime tre vittorie: si merita l’omaggio del pubblico della Streif…

