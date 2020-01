Diretta Discesa Bansko/ Streaming video Rai: azzurre favorite in Bulgaria (Sci)

La Coppa del mondo di sci femminile torna di scena oggi, venerdì 24 gennaio 2019 con la diretta della discesa di Bansko, la prima delle tre prove veloci che vedremo le beniamine del circo bianco di scena sulla neve bulgara del Banderica. Anzi proprio in Bulgaria daremo il via a una serie di appuntamenti tutti dedicati alla velocità per la Coppa femminile: già in questo fine settimana infatti le ragazze saranno impegnate in due discese (quella di oggi in realtà è il recupero della prova cancellata in Val d’Isere) e un Super G e successivamente saranno di nuovo protagoniste sul Rosa Chutor e anche sulla Kandahar. Si prospetta quindi un periodo quanto mai brillante e interessante per la Coppa del mondo di sci, ove ovviamente le nostre azzurre vorranno farsi assolute protagoniste.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI BANSKO

La diretta della discesa di Bansko avrà inizio alle ore 09.45, quando prenderà il via la prima atleta sulla Banderica. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Bulgaria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA BANSKO: FAVORITE E AZZURRE

Pur con solo tre discese già disputate per la Coppa del mondo di sci femminile, ecco che pure non facciamo certo fatica a fissare delle nette favorite per la vittoria della prova di Bansko di quest’oggi, che come riferito prima, in realtà è il recupero della gara in Val d’Isere, cancellata per le avverse condizioni meteo a fine dicembre. Ecco che allora, tenuto conto non solo dei risultati ottenuti nelle prove di discesa, ma pure degli ultimi risultati nelle prove veloci non possiamo non segnalare tra le protagoniste piò attese della diretta della discesa di Bansko la svizzera Corinne Suter come pure la ceca Ledeka e l’austriaca Schimdhofer. Pure vanno certo tenute d’occhio anche Gisin e Venier, senza pure sottovalutare le ambizioni di Mikaela Shiffrin, che è apparsa piò agguerrita che mai alla vigilia della prova bulgara, per cui si è molto allenata. Ovviamente dobbiamo considerare tra le favorite non solo per il podio ma pure per il successo finale (oltre che per doppietta) le nostre azzurre. Brignone, Goggia, Nicol e Nadia Delago e Francesca Marsaglia sono certo le atlete più attese sulla neve bulgara e le avversarie più temibili anche per la prova veloce di quest’oggi, visti i risultati incredibile che lo squadrone azzurro sta mietendo in questa stagione della Coppa del mondo.



