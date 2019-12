Diretta Discesa Val d’Isere/ Streaming video Rai: gara in bilico (Coppa del mondo)

La Coppa del mondo di sci femminile 2019-2020 è in diretta oggi per la discesa della Val d’Isere, prevista oggi sabato 21 dicembre 2019 sull’iconica Oreiller Killy. Dopo quindi la breve tappa a Courchevel, le stelle del circo bianco rimangono sulla neve francese per affrontare la prima prova della Coppa sulla “OK” (domani sarà la combinata), ma con parecchi punti di domanda. Come già era occorso agli uomini pochi giorni fa, anche in questo fine settimana infatti il meteo non pare affatto clemente e forti nevicate sono previste sia oggi che domani: già in settimana le prove sono state disputate in condizioni non ideale, con giovedi anche una partenza ribassata che ha di fatto ridotto la prestazione a circa 75 secondi. Pare dunque che ci attenderà oggi una diretta della discesa in Val d’Isere affatto semplice: pure però abbiamo grandissime attese, specie dalle nostre azzurre, che in questa prima parte della stagione sono già salite sei volte sul podio. La concorrenza però non mancherà: siamo dunque davvero impazienti di vivere questa discesa sulla Oreiller-Killy.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA IN VAL D’ISERE

La diretta della discesa in val d’Isere avrà inizio alle ore 10,30, quando prenderà il via la prima atleta sulla Oreiller Killy. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE: FAVORITE E AZZURRE

Alla vigilia della diretta della discesa della Val d’Isere per la Coppa del mondo di sci femminile 2019-2020 sono davvero tanti i dubbi che ci assillano, dalla reale fattibilità della gara all’incertezza del pronostico. Giunti infatti alla terza gara di discesa di questa stagione del circo bianco infatti il ventaglio delle possibili pretendenti al podio è davvero grande. Si va da Ledecka, vincente a Lake Luise il 6 dicembre scorso, alle austriache Schmidhofer e Venier, a podio sempre in Canada a inizio del mese di dicembre. Se poi consideriamo anche le prove disputate nella settimana ecco che ha buone chance di fare piò che bene oggi alla Oreiller Killy anche Ramona Siebenhofer, Ortlieb e Tippler. Se guardiamo allo squadrone azzurro, ecco che le stelle su cui puntare quest’oggi per la prova veloce di coppa sono senza dubbio Sofia Goggia e Nicol Delago oltre che Francesca Marsaglia. L_e tre paiono oggi in ottima forma, nonostante alcune prove in settimana non così esplosive.



