Diretta discesa Cortina/ Streaming video Rai 2: bis sulle Tofane! CdM sci

La diretta della discesa di Cortina segna oggi, sabato 21 gennaio 2023, il bis della specialità regina nel weekend più celebre della stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci femminile, con lo sfondo impareggiabile delle nostre Dolomiti e il valore tecnico di una pista leggendaria come la Olimpia delle Tofane, dove la storia cominciò nel 1956 con le Olimpiadi vinte dal leggendario Toni Sailer e che ormai da decenni è la sede più prestigiosa per la Coppa del Mondo femminile. Cortina d’Ampezzo formerà una coppia fenomenale con Bormio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quando lo sci alpino godrà di piste al top mondiale sia per gli uomini (la Stelvio) sia per le donne, che naturalmente gareggeranno proprio all’ombra delle Tofane.

Mancano però ancora tre lunghi anni e allora è meglio concentrarsi sull’attualità, che ci parla di un weekend di fondamentale importanza per le velociste: ieri abbiamo avuto la discesa che recuperava St Anton e ci ha regalato l’ennesima vittoria di una fantastica Sofia Goggia, oggi ecco quella che era già in origine in calendario e domani naturalmente ci sarà anche un super-G. Finora nella velocità si è gareggiato poco (l’ultima discesa risaliva addirittura a sabato 17 dicembre) e Cortina è l’ultima tappa prima dei Mondiali in Francia sia per la discesa sia per il super-G. L’attesa è quindi ancora una volta spasmodica per Sofia Goggia e tutte le altre campionesse del Circo Bianco: scopriamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Cortina.

DISCESA CORTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Cortina avrà inizio alle ore 10.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare femminili in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista al Circo Bianco, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Cortina, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA CORTINA: FOCUS SULLE DOPPIETTE

In vista della diretta della discesa di Cortina, possiamo aggiungere qualcosa sul calendario della Coppa del Mondo di sci, francamente piuttosto strano per quanto riguarda la velocità femminile. Nella prima metà della stagione abbiamo avuto solamente due tappe dedicate alla velocità, cioè Lake Louise e Sankt Moritz, entrambe però molto ricche con due discese e un super-G a testa. Tanta fatica concentrata nello spazio di pochi giorni ma anche lunghi vuoti, basterebbe dire che delle prime 19 gare stagionali solamente queste sei sono state di velocità, per il resto ce ne sono state ben 13 tecniche, per la precisione sette slalom e sei giganti.

Le doppiette di discese comunque ci hanno finora sempre portate bene: a Lake Louise le vinse entrambe Sofia Goggia, a Sankt Moritz invece ecco il primo giorno la doppietta con il successo di Elena Curtoni davanti a Goggia e poi al sabato il trionfo di Sofia subito dopo l’intervento chirurgico per la frattura alla mano. Poi si è tornati in gara solamente a St Anton con due super-G causa impossibilità a svolgere prove di discesa ed ecco una vittoria e un secondo posto per Federica Brignone più un terzo posto per Marta Bassino, seguiti nel weekend immediatamente successivo da questo tris a Cortina, per poi di nuovo attendere più di due settimane per le gare dei Mondiali. Sinceramente si potrebbe disegnare diversamente il calendario, ma adesso è meglio pensare a cosa succederà nella diretta della discesa di Cortina…

