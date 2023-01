Diretta discesa Cortina/ Streaming video Rai 2: riecco Sofia Goggia! CdM sci

DIRETTA DISCESA CORTINA: IL GIORNO DI SOFIA GOGGIA?

Con la diretta della discesa di Cortina oggi, venerdì 20 gennaio 2023, torna finalmente in Italia la Coppa del Mondo di sci femminile per la sua tappa più classica ed affascinante, la regina del Circo Bianco “in rosa”. Comincia quindi oggi il secondo weekend consecutivo all’insegna della velocità e il programma a Cortina d’Ampezzo ha subito una modifica che è conseguenza di quanto successo settimana scorsa a St Anton, per cui oggi si fa una discesa che avrà il bis domani, mentre domenica resta fissato il super-G: finalmente torna dunque la discesa libera, il cui ultimo precedente risale ancora a sabato 17 dicembre a St Moritz.

DIRETTA SUPER-G ST ANTON/ Lara Gut ha vinto, Brignone e Bassino sul podio! Curtoni 4^

Quello fu il giorno della vittoria di Sofia Goggia con la mano fratturata dopo la caduta del giorno precedente, poi il vuoto causato anche dal cambio di programma a St Anton, che ha esaltato l’Italia nel suo complesso con i meravigliosi risultati di Federica Brignone e compagne, ma ci ha ancora messo paura per quanto riguarda Sofia Goggia. Oggi tuttavia torna la disciplina preferita della bergamasca, quella in cui sa vincere anche contro le avversità, come era successo ad esempio l’anno scorso proprio sulla Olimpia delle Tofane. L’attesa è spasmodica, scopriamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Cortina.

Sofia Goggia "Voglio vincere tutto"/ "La mano fratturata? Fa molto male ma..."

DISCESA CORTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Cortina avrà inizio alle ore 10.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare femminili in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista al Circo Bianco, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Cortina, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

Sofia Goggia "Famiglia? Non ci penso"/ "So cosa voglio, la convivenza non fa per me"

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI CORTINA

DIRETTA DISCESA CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta della discesa di Cortina, dobbiamo spendere ancora qualche parola per Sofia Goggia, perché la bergamasca è davvero il riferimento nella discesa libera. Dominatrice nella classifica di specialità con tre vittorie e un secondo posto nella prima parte della stagione, vincitrice l’anno scorso a Cortina, più forte della frattura a St Moritz, adesso l’Olimpia delle Tofane l’attende dopo l’ultima botta a St Anton e noi siamo pronti a trattenere ancora una volta il fiato per le imprese mai banali di Sofia Goggia. Tutto questo senza dimenticare che l’Italia ha anche altre frecce al proprio arco, da Elena Curtoni che in fondo è stata l’unica a battere Sofia in discesa quest’anno alle due sorelle Delago, che in discesa vogliono tornare ad essere protagoniste.

Quanto alle straniere da tenere d’occhio nella diretta della discesa di Cortina, i due nomi caldi sono certamente quelli della svizzera Corinne Suter e della slovena Ilka Stuhec. Suter è la campionessa olimpica e mondiale in carica, con il titolo iridato vinto proprio a Cortina nel 2021 anche se in assenza di Sofia Goggia, oltre che la rivale “meno lontana” dalla bergamasca nella classifica di specialità della stagione in corso, Stuhec invece ha vinto per ben due volte i Mondiali e finalmente è tornata ad alti livelli dopo tante peripezie. Loro però sono le prime a sapere che all’ombra delle Dolomiti tutti aspettano Sofia Goggia, e non solo perché gareggia in casa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA