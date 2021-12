DIRETTA/ Discesa Lake Louise video streaming Rai: ci sono assenze illustri

DIRETTA DISCESA FEMMINILE LAKE LOUISE: LE ASSENTI

Si avvicina il momento della diretta della discesa femminile di Lake Louise: va ricordato che a questo fine settimana di Coppa del Mondo ci saranno alcune assenti illustri. La nostra Marta Bassino, per esempio: la piemontese ha scelto di concentrarsi sui due giganti di Sankt Moritz in cui potrebbe recuperare parecchi punti per la Coppa del Mondo. Mancherà anche Michelle Gisin, ma soprattutto Petra Vlhova: la campionessa in carica, in accordo con il nuovo staff, ha deciso di puntare tutto sulle gare tecniche e le Olimpiadi.

Gli ultimi risultati ci dicono che la scelta sta pagando dividendi (in questo momento, al netto del secondo posto di Kllington, sembra avere qualcosa in più nello slalom) ma è chiaro che così facendo il rischio di perdere punti preziosi per la Coppa del Mondo generale è concreto, con una Mikaela Shiffrin che ha dimostrato di saper anche vincere in discesa e che a Lake Louise ci sarà, nel tentativo di non perdere troppo terreno da una Lara Gut che adesso avrà qualche gara per ricucire lo strappo. Come detto però sono scelte: la Vlhova forse intuisce che rivincere il globo con una Shiffrin al 100% e molto più versatile è molto più complesso, e allora punta a strapparle la coppetta di slalom (sarebbe già molto ripetersi rispetto all’anno scorso) magari rinunciando al traguardo massimo. A meno che ce la faccia con le sole prove tecniche… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DISCESA FEMMINILE LAKE LOUISE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI COPPA DEL MONDO SCI

La diretta tv della discesa femminile Lake Louise sarà sulla televisione di stato, precisamente sui canali di Rai Sport: disponibili anche in alta definizione, daranno la possibilità di seguire la gara in chiaro e di essere sintonizzati anche in mobilità, tramite il sito o l’app di Rai Play. L’alternativa è naturalmente costituita da Eurosport, altro canale che segue la Coppa del Mondo di sci e che è presente anche sul digitale terrestre; questa emittente fornisce il servizio di diretta streaming video, ma bisognerà essere abbonati alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

FINALMENTE LA VELOCITÀ!

La discesa femminile di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, inizia alle ore 20:30 di venerdì 3 dicembre, con il fuso orario di casa nostra: siamo sulla pista olimpica e finalmente, è il caso di dirlo, in questa stagione arrivano anche le gare di velocità. Non che le discipline tecniche non ci abbiano entusiasmato, anzi; tuttavia, in Coppa del Mondo bisogna valutare ogni singolo aspetto e soprattutto la discesa ci farà tornare in pista quella Sofia Goggia che inizia ufficialmente la discesa alla coppetta di specialità vinta nella scorsa edizione.

La diretta della discesa femminile di Lake Louise, località canadese dell’Alberta dove lo scorso weekend hanno gareggiato gli uomini, ci darà naturalmente una definizione molto diversa in termini di classifica, perché le specialità della velocità entreranno finalmente in gara e potranno mettere a referto punti pesanti; si tratta dunque di aspettare che la prima sciatrice si presenti al cancelletto di partenza della pista olimpica, poi staremo a vedere quello che succederà in una gara particolarmente attesa…

DIRETTA DISCESA FEMMINILE LAKE LOUISE: RISULTATI E CONTESTO

La discesa femminile di Lake Louise rappresenta il primo di tre appuntamenti nel fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: sabato si replica con una seconda discesa, poi avremo il super-G. Su questa pista in Alberta si torna a gareggiare dopo due anni: qui Nicol Delago aveva timbrato il miglior risultato in Coppa del Mondo, arrivando seconda in supergigante (piazzamento poi replicato nella discesa di Altenmarkt), qui come detto Sofia Goggia va a caccia di una prima vittoria stagionale che possa immediatamente metterla davanti alle rivali per la coppetta di specialità.

La cosa ovviamente le farebbe fare ampi passi anche riguardo la Coppa del Mondo generale. Le rivali più accreditate sono sempre quelle: le due svizzere Corinne Suter e Lara Gut, quest’ultima in particolar modo ha vissuto la stagione del riscatto e dunque sarà più agguerrita che mai. Tra le outsider, occhio a Mikaela Shiffrin: la statunitense, reduce dal trionfo di Kllington, sarà presente nella discesa di Lake Louise e i punti che dovesse riuscire a mettere in bacheca sarebbero molto importanti per la classifica generale.



