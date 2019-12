Diretta super-G Lake Louise/ Streaming video e tv: Goggia e Brignone, a voi!

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 oggi vivrà in diretta il super-G di Lake Louise. La località canadese, rispettando una tradizione ormai consolidata, ospita la prima tappa della velocità femminile della stagione del Circo Bianco. Dopo due discese consecutive negli scorsi due giorni, finalmente oggi a Lake Louise ci sarà l’appuntamento con un super-G, l’ultima specialità (fra le quattro principali dello sci alpino) che deve fare ancora il debutto nella stagione. Sarà dunque curioso scoprire se e quali differenze ci saranno in super-G sia rispetto alla stagione scorsa, sia rispetto ai valori emersi nelle due discese, disciplina simile ma con sostanziali differenze, visto che il super-G richiede soprattutto l’abilità nell’unire velocità e abilità tecniche. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Lake Louise.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI LAKE LOUISE

La diretta del super-G di Lake Louise avrà inizio alle ore 19.00 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 11.00 locali, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lake Louise (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITE E AZZURRE

Il nome più atteso verso la diretta del super-G di Lake Louise potrebbe essere quello di Mikaela Shiffrin: quella che fino a un anno fa sarebbe stata un’affermazione certamente eccessiva, almeno in questa specialità, adesso si spiega con dati incontrovertibili. Shiffrin infatti nella scorsa stagione ha vinto sia la Coppa di specialità di super-G sia la medaglia d’oro ai Mondiali di Are davanti alla nostra Sofia Goggia, per di più il primo successo in super-G per Mikaela arrivò proprio a Lake Louise. In generale, i nomi di spicco sono sostanzialmente quelli che abbiamo già fatto per le due discese dei giorni scorsi, pur tenendo naturalmente conto del fatto che in super-G qualcosa cambia. Questa è un’ottima notizia ad esempio per la nostra Federica Brignone, che in questa specialità sa essere eccellente protagonista sfruttando le doti da fenomenale gigantista con notevole attitudine per la velocità. Avendo già nominato in precedenza anche Sofia Goggia, ecco che l’Italia può presentarsi con grandi e legittime ambizioni al cancelletto di partenza per sfidare tutte le big straniere, fra le quali oltre a Shiffrin vanno doverosamente citate quanto meno anche l’austriaca Nicole Schmidhofer, Tina Weirather del Liechtenstein e la tedesca Viktoria Rebensburg oltre alla “variabile ceca” Ester Ledecka.



