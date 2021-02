Diretta Discesa Garmisch/ Streaming video Rai: chi dominerà la Kandahar?

DIRETTA DISCESA GARMISCH: TUTTO PRONTO SULLA KANDAHAR

Siamo in diretta oggi, venerdi 5 febbraio 2021, per la discesa di Garmisch Partenkirchen: eccoci dunque sulla Kandahar, per un doppio appuntamento della Coppa del mondo di sci maschile, che poi ci porterà diritti ai prossimi Mondiali di Cortina 2021. Per i big della velocità ecco dunque un eccellente campo di prova in vista dell’appuntamento iridato, su una delle piste più care agli appassionati e dove pure i fan italiani hanno dolci ricordi: e dove pure verranno messi in palio punti davvero pesanti per la coppa della specialità. Non lo dimentichiamo: con la diretta della discesa di Garmisch oggi verrà disputata la sesta gara della disciplina in stagione e in programma ne avremo poi ancora solo due, compresa quella a Lenzerheide, per le finali di Coppa. Per chi punta alla coppetta di specialità questa è mattinata davvero bollente.

DIRETTA DISCESA GARMISCH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Garmisch Partenkirchen vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulla Kandahar (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA GARMISCH: PROTAGONISTI E AZZURRI

Alla vigilia della diretta per la discesa di Garmisch Partenkirchen, davvero non ci risulta facilissimo fissare un ristretto elenco di netti favoriti per la prova tedesca. Già in stagione parecchi nomi si sono avvicendati ai primi gradini del podio per questa disciplina della Coppa del mondo: non abbiamo infatti dimenticato l’exploit di Martin Cater in Val d’Isere come pure l’ottima prova di Kilde (oggi assente annunciato) sulla Saslong. E non solo: nella prova di Bormio a trionfare era stato il duo austriaco con Mayer (poi ancora a podio in Austria a gennaio) e Kriechmayr, mentre solo pochi giorni a Kitzbuhel, re della Streif era stato consacrato lo svizzero Beat Feuz, autore di una speciale doppietta. Fissare pochi nomi per i favoriti al podio è dunque cosa ben difficile e soprattutto, è nostra speranza che tra questi possano ritrovarsi anche gli azzurri, in primis il nostro Dominik Paris. Lo sciatore azzurro, solo nelle ultime due discese a Kitzbuhel è riuscito a strappare due piazzamenti nella top ten, dimostrando comunque nella sua sciata di essersi completamente messo alle spalle l’ultimo gravissimo stop e di essere tornato il grande atleta che conosciamo. Non solo: pure oggi ci attendiamo buone cose da Christof Innerhofer, che sempre a Kitzbuhel ha rimediato ben due 4^ posti, e pure vanta qui sulla Kandahar, dolcissimi ricordi. Per il Cigno azzurro è certo tempo di salire sul quel podio: incrociamo le dita!



