Diretta discesa Kitzbuhel/ Streaming video Rai: si fa il bis sulla Streif!

La diretta della discesa di Kitzbuhel ci terrà compagnia anche oggi per la Coppa del Mondo di sci maschile. Il Covid ha rischiato di stravolgere i piani, ma almeno una piccola gioia ce la regalerà: il cambiamento del calendario infatti fa raddoppiare la gara più affascinante dell’anno nel Circo Bianco. Discesa ieri e di nuovo discesa oggi a Kitzbuhel: difficile chiedere di più, anche se le porte chiuse tolgono qualcosa al fascino, almeno dal punto di vista del contorno. Poco male: la Streif è sempre la Streif e correrci in discesa per due giorni consecutivi – naturalmente senza dimenticare che domani ci sarà pure il bellissimo super-G – sarà una grande sfida per gli uomini jet, che non gareggiavano da fine dicembre a Bormio e adesso si giocano l’obiettivo più ambito della stagione di Coppa del Mondo, forse addirittura più dell’oro mondiale. Vincere a Kitzbuhel, soprattutto vincere la discesa di Kitzbuhel, ti fa rimanere nello sci: come Wimbledon per il tennis oppure Monza per la Formula 1 – si potrebbe dire anche Montecarlo, ma il paragone rende di più con il “tempio” della velocità. Allora eccoci di nuovo qui, pronti a seguire tutte le emozioni della diretta della discesa di Kitzbuhel, atto secondo.

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kitzbuhel vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: I SUCCESSI AZZURRI

La diretta della discesa di Kitzbuhel che in questa stagione raddoppia ci offre la graditissima occasione per ricordare meglio tutte le vittorie azzurre sulla Streif nella storia. Per decenni la gara più ambita dello sci mondiale era rimasta un tabù per l’Italia, finalmente sfatato da Kristian Ghedina con la vittoria che il discesista di Cortina seppe ottenere a Kitzbuhel nel 1998, precedendo lo svizzero Didier Cuche – che il giorno prima aveva vinto una anomala discesa in due manche – e l’austriaco Josef Strobl. Il cambio di passo però è arrivato nell’ultimo decennio, quando Kitzbuhel è diventata una sorta di “giardino azzurro” soprattutto per merito di Dominik Paris, la cui prima vittoria risale al 26 gennaio 2013, precedendo il canadese Erik Guay e l’austriaco Hannes Reichelt. Detto che nel 2015 Paris arrivò secondo in discesa e vinse il super-G, ecco nel 2016 salire in cattedra Peter Fill, che vinse la discesa disputata sulla Streif il 23 gennaio davanti agli svizzeri Beat Feuz e Carlo Janka. L’anno successivo fu Paris a riprendersi la copertina: ricordiamo infatti che il 21 gennaio 2017 fu Domme a vincere la discesa più ambita dell’anno, stavolta davanti a una doppietta di francesi, Valentin Giraud Moine e Johan Clarey. Infine, la vittoria del 25 gennaio 2019, giorno nel quale Dominik Paris vinse per la terza volta la discesa di Kitzbuhel davanti a Beat Feuz e all’austriaco Otmar Striedinger.



