Diretta discesa Garmisch/ Streaming video Rai: il commiato di Peter Fill

La diretta della discesa di Garmisch sarà il piatto forte della Coppa del Mondo di sci oggi, sabato 1 febbraio. Continuano gli appuntamenti più classici della stagione del Circo Bianco: oggi siamo a Garmisch Partenkirchen, la località da sempre più importante per lo sci alpino in Germania, dove si gareggerà ancora una volta sulla pista Kandahar, che ospita una delle discese più tradizionali e attese del calendario. L’attesa per la discesa di Garmisch è grande perché proprio questo appuntamento completa l’elenco delle classiche immancabili in ogni stagione di Coppa, anche se in ottica italiana l’assenza dell’infortunato Dominik Paris toglie fatalmente interesse – anche perché l’assenza di Domme sembra avere di fatto già consegnato la Coppa di discesa al suo grande rivale Beat Feuz. Garmisch resta comunque una di quelle gare che tutti vogliono vincere, andiamo dunque adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Garmisch.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI GARMISCH

La diretta della discesa di Garmisch avrà inizio alle ore 11.30, quando prenderà il via il primo atleta sulla Kandahar. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA GARMISCH: FAVORITI E ITALIANI

In copertina per la diretta della discesa di Garmisch purtroppo vanno proprio gli assenti. Sappiamo tutto dell’infortunio di Dominik Paris, questa settimana però manca pure Matthias Mayer, che appena sabato scorso vinceva a Kitzbuhel ma è stato messo ko dall’influenza. Vita facile dunque per Beat Feuz pensando appunto alla Coppa di specialità nella quale i suoi primi due inseguitori sarebbero proprio Paris e Mayer: lo svizzero si prende di conseguenza il ruolo di primo favorito a Garmisch. I possibili protagonisti però sono tanti: le speranze austriache saranno affidate soprattutto a Vincent Kriechmayr, mentre il padrone di casa sarà naturalmente il tedesco Thomas Dressen e ci sarà da stare molto attenti anche alla Norvegia, che schiera Aleksander Aamodt Kilde (che qui ottenne il primo successo in carriera) ma anche Kjetil Jansrud, uscito molto bene da Kitzbuhel dopo una stagione fino a quel momento sofferta. Per l’Italia mettiamo in primo piano l’addio di Peter Fill, che proprio a Garmisch disputerà l’ultima discesa della carriera, per il resto speriamo in un Mattia Casse che sta facendo bene in stagione ma naturalmente l’assenza di Paris pesa come un macigno.



