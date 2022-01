Diretta discesa Garmisch/ Streaming video Rai: sulla Kandahar senza Sofia Goggia

DIRETTA DISCESA GARMISCH: SENZA SOFIA GOGGIA

La diretta della discesa di Garmisch scatta alle ore 11:30 di sabato 29 gennaio: siamo sulla mitica Kandahar per un’altra prova di Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, primo di due appuntamenti nel fine settimana che arrivano dopo il trittico italiano (Cortina e Plan de Corones). Purtroppo, non ci sarà la regina della specialità: dopo aver trionfato sulla Olimpia delle Tofane Sofia Goggia è caduta in super-G, e l’episodio l’ha lasciata con una lesione che mette a serio rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi. Sfortuna nera per la bergamasca, che dunque per il momento non può prolungare la sua striscia vincente.

Le altre italiane sono comunque pronte a tenere alto il tricolore in Coppa del Mondo, nella diretta della discesa di Garmisch a provarci saranno soprattutto Elena Curtoni e Federica Brignone (reduce dal beffardo quarto posto in gigante) anche se le loro possibilità sono minori. Vedremo poi come andranno le cose per la classifica generale di Coppa del Mondo, davvero mai così aperta; in più si avvicinano le Olimpiadi, e anche questo potrebbe contare qualcosa nell’economia del risultato che emergerà oggi da questa gara.

DIRETTA DISCESA GARMISCH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI COPPA DEL MONDO

La diretta tv della discesa di Garmisch è come sempre su Rai Sport ed Eurosport: entrambi i canali forniranno dunque la copertura televisiva dell’intera gara di Coppa del Mondo, e sono accessibili sul digitale terrestre così come attraverso il decoder satellitare di Sky. In assenza di un televisore potrete poi avere a disposizione l’alternativa della diretta streaming video: basterà visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play o, in alternativa, attivare un abbonamento alla piattaforma DAZN o a Eurosport Player per seguire la programmazione di Eurosport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA GARMISCH: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta della discesa di Garmisch: quest’anno la specialità è stata un assoluto dominio di Sofia Goggia che ha vinto ogni singola gara, dunque sulla Kandahar siamo davvero aperti a qualunque tipo di risultato. La classifica di coppetta ci dice che la seconda è Ramona Siebenhofer, che si è presa la piazza d’onore a Cortina; tuttavia l’austriaca non ci sarà e allora un nome che possiamo spendere è senza ombra di dubbio quello di Breezy Johnson, la ventiseienne americana che in questa stagione di Coppa del Mondo ha già timbrato due secondi posti e se non altro, Goggia a parte, è sembrata essere la più regolare in discesa.

Altre sciatrici più navigate, e che oggi andranno tenute d’occhio nel corso della gara, sono Corinne Suter e Mirjam Puchner e hanno sicuramente la possibilità di vincere la discesa di Garmisch, la realtà è che si tratterà di un vero e proprio terno al lotto; noi aspettiamo il ritorno della Goggia che nel frattempo ha ceduto all’amica Michela Moioli l’onore di fare da portabandiera alle Olimpiadi, nella speranza che questo tempo extra le possa servire per tornare in pista a Pechino e farci nuovamente sognare…



