Diretta gigante Plan de Corones/ Streaming video Rai: puntiamo su Bassino e Brignone

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: RIFLETTORE SULLE ITALIANE!

La diretta del gigante di Plan de Corones oggi, martedì 25 gennaio, ci regalerà grandi emozioni sulla pista Erta, dove è in programma l’ultima gara stagionale in Italia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci. Le donne arrivano da Cortina e oggi in Alto Adige disputeranno l’ultimo gigante prima delle Olimpiadi di Pechino 2022, per cui naturalmente Plan de Corones sarà una sorta di prova generale in vista dell’appuntamento cinese a cinque cerchi. L’attesa è comunque grande, anche per testare a che punto siamo in una specialità che finora all’Italia ha riservato forse qualche delusione in più del previsto, per di più due giorni dopo l’infortunio di Sofia Goggia (che avrebbe comunque saltato il gigante di Plan de Corones).

I riflettori in ottica italiana saranno dunque tutti puntati su Marta Bassino e Federica Brignone, che sono d’altronde le nostre migliori carte da giocare nella specialità che le ha viste entrambe regine della classifica di Coppa, la Brignone nel 2020 e la Bassino nel 2021, per di più entrambe con ottimi risultati nei precedenti a Plan de Corones, che speriamo naturalmente di aggiornare con altre ottime notizie oggi. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Plan de Corones.

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Plan de Corones vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv in chiaro su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando), come sempre succede in occasione delle gare di Coppa del Mondo in Italia, oltre che sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della diretta del gigante di Plan de Corones, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Plan de Corones (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del gigante di Plan de Corones, parliamo innanzitutto delle azzurre, che finora sono state carenti in termini di continuità in gigante. Segnali positivi sono comunque giunti di recente da Marta Bassino, che dopo essere uscita sia a Solden sia a Courchevel ha raccolto due terzi e un sesto posto nelle successive tre gare, salendo sul podio nella seconda gara di Courchevel e poi di nuovo a Kranjska Gora, in occasione dell’ultimo gigante disputato prima di oggi. In Slovenia era invece assente Federica Brignone, che però su quattro gare ha raccolto ben due uscite più un quarto e un settimo posto: bilancio che non può soddisfare la nostra campionessa, a maggior ragione se messo a confronto con l’ottimo rendimento in super-G. Speriamo poi che possa fare bene pure Elena Curtoni, a sua volta eccellente in super-G ma molto sotto tono (fatte le debite proporzioni) in gigante.

Tra le straniere, il nome di riferimento è quest’anno in gigante senza dubbio Sara Hector, la svedese che si presenta a Plan de Corones come leader della Coppa di specialità, un primato più che meritato grazie a una striscia di quattro podi consecutivi, di cui due vittorie in occasione del secondo gigante di Courchevel e poi quello di Kranjska Gora, più un secondo e un terzo posto. Guai comunque a sottovalutare il fenomeno Mikaela Shiffrin, che ha dovuto saltare per Covid il gigante di Lienz, ma negli altri quattro ha ottenuto due vittorie (Solden e il primo di Courchevel) più un secondo e un settimo posto. Sempre da seguire la “maestra” di gigante Tessa Worley, che vanta nel ruolino stagionale la vittoria di Lienz e il secondo posto di Kranjska Gora, citiamo poi Petra Vlhova (anche se in gigante non ci ha del tutto convinto quest’anno) e Lara Gut, seconda a Solden prima del lungo stop per Covid e l’ottimo quinto posto al rientro in Slovenia.

