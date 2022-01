Diretta discesa Kitzbuhel/ Streaming video tv: la mitica Streif, CdM sci

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: È IL GIORNO DI PARIS?

La diretta della discesa di Kitzbuhel aprirà oggi, venerdì 21 gennaio 2022, il weekend in assoluto più atteso della Coppa del Mondo di sci. La discesa di Kitzbuhel sta allo sci come Wimbledon al tennis o Monza alla Formula 1; di certo per un discesista vincere almeno una volta a Kitzbuhel nella carriera è importante forse addirittura più di un oro olimpico o mondiale magari su una pista sconosciuta come sarà in Cina, è dunque un piacere ricordare che negli ultimi anni la Streif ha regalato straordinarie soddisfazioni ai discesisti azzurri grazie a Peter Fill e soprattutto Dominik Paris, che sulla “sua” amatissima Streif ha numeri leggendari.

Tanti elementi contribuiscono al fascino di Kitzbuhel: qui si gareggia fin dal 1931, anno di nascita del trofeo dell’Hahnenkamm, inoltre spicca il grande valore tecnico della pista Streif. Ricordiamo in particolare la Mausefalle, salto posto poco dopo la partenza il cui nome in tedesco significa “trappola per topi”, che rende molto bene l’idea della sua difficoltà; la Steilhang, una doppia curva in contropendenza subito prima di un tratto di scorrimento nel quale è fondamentale entrare con buona velocità; infine l’Hausbergkante, tratto da percorrere in diagonale con pendenza ripidissima che immette sul salto finale, una sfida ai limiti delle possibilità della fisica. Insomma, non vediamo l’ora che si cominci: nel frattempo, eccovi tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della discesa di Kitzbuhel.

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kitzbuhel avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa di Kitzbuhel ci porta immediatamente a parlare di Dominik Paris: Domme sulla Streif in carriera ha vinto tre volte in discesa più un super-G, l’anno scorso ci fu un terzo posto che sancì comunque il ritorno sul podio per la prima volta dopo il grave infortunio dell’anno precedente, stavolta per di più Dominik Paris arriverà a Kitzbuhel con il pettorale rosso di leader della classifica della Coppa di discesa che è uno dei suoi grandi obiettivi, per cui le ambizioni sono molto alte. La “seconda punta” azzurra può essere Christof Innerhofer, che sembra in crescita e tecnicamente ha tutte le qualità per fare bene anche nella discesa di Kitzbuhel, nonostante i suoi podi sulla Streif in carriera siano stati tutti in super-G.

Abbiamo accennato alla Coppa di discesa: un rapido sguardo alla classifica ci dice che i primi sei sono racchiusi nello spazio di appena 40 punti, dunque dobbiamo seguire con la massima attenzione tutti i campioni che sono in lotta con il nostro Dominik Paris. Dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde ai due svizzeri Beat Feuz e Marco Odermatt fino ai due padroni di casa austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, per i quali naturalmente la discesa di Kitzbuhel è ancora più importante, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra loro però solamente Mayer nel 2020 (in assenza di Paris) e Feuz con l’esaltante doppietta di vittorie dell’anno scorso hanno già vinto sulla Streif: insomma, il maestro a Kitzbuhel è Dominik Paris…



