DIRETTA/ Discesa Wengen video streaming Rai: due doppiette di lusso

DIRETTA DISCESA WENGEN: IL CALENDARIO

Mentre si avvicina la diretta della discesa di Wengen, possiamo spendere qualche parola in più sul calendario della Coppa del Mondo, che per questa stagione 2021-2022 ha previsto doppia discesa sia questa settimana a Wengen sia la prossima a Kitzbuhel. Ci sono state diverse discussioni circa queste decisioni, tra chi è felice per poter assistere a tante gare nelle località più mitiche del Circo Bianco e chi invece sottolinea i rischi di questi grandi sforzi e magari anche la violazione della “sacralità” che un po’ si perde in caso di doppioni. Il vero problema è se qualcosa dovesse andare storto, perché le date per eventuali recuperi sarebbero poi davvero scarse.

Ricordiamo infatti che, dopo questa “doppia doppietta”, resteranno solo due appuntamenti con la velocità, cioè ad inizio marzo a Kvitfjell e poi alle Finali in Francia, tra Meribel e Courchevel, mentre sarà sacrificata la discesa di Garmisch – dove si disputeranno due slalom. Ci sarà poi naturalmente anche la discesa delle Olimpiadi, che sarà anzi il primo atto dei Giochi per lo sci alpino essendo stata fissata per domenica 6 febbraio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DISCESA WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Wengen avrà inizio alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Wengen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

GARA LEGGENDARIA!

La diretta della discesa di Wengen ci regalerà anche oggi, sabato 15 gennaio 2022, nuove emozioni in un weekend straordinario per la Coppa del Mondo di sci maschile, con ben quattro gare nella leggendaria località della Svizzera. Naturalmente a Wengen la discesa è il pezzo forte, su una pista che ha fatto la storia: già ieri c’è stata la prima libera, ma oggi ci attende il bis sulla pista Lauberhorn finalmente in versione completa e questo bis sicuramente farà grande piacere a tutti gli appassionati di sci, a cominciare dallo scenario fantastico, ai piedi dell’Eiger.

Alcuni passaggi della discesa di Wengen hanno fatto la storia. Tra i punti più celebri del tracciato del Lauberhorn vanno ricordati quanto meno l’Hundschopf (la testa di cane, un salto di 40 metri che va affrontato sfiorando le vicine rocce) e la stretta stradina che porta al Wasserstation tunnel sotto alla ferrovia – l’unico mezzo per raggiungere Wengen -, punto chiave sia perché molto difficile da affrontare sia perché poi inizia un lungo tratto di scorrimento: se si esce a bassa velocità dalla stradina si rischia di perdere molto tempo e di giocarsi così ogni ambizione di vittoria. Tutto questo rivedremo oggi, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Wengen nel migliore dei modi.

DIRETTA DISCESA WENGEN: BIS SULLA LAUBERHORN

Verso la diretta della discesa di Wengen, parliamo allora della libera bis che ci attende oggi sulla leggendaria pista Lauberhorn. Potremmo dire che la discesa di oggi sarà simbolicamente la più prestigiosa, perché naturalmente è il sabato il giorno per eccellenza della discesa di Wengen, che da quasi un secolo costituisce il primo atto del Lauberhornrennen completato alla domenica dallo slalom, altrettanto classico. Non sono comunque una novità due discese consecutive a Wengen, anche l’anno scorso avrebbe dovuto essere così ma poi un focolaio Covid portò alla cancellazione dell’intero weekend di Wengen, dove dunque la precedente discesa era stata nel 2020, con vittoria di Beat Feuz davanti a Dominik Paris e Thomas Dressen.

L’ultima doppietta risale così all’ormai lontano 2003, quando le vittorie andarono il primo giorno all’austriaco Stephan Eberharter davanti allo statunitense Aaron Rahlves e allo svizzero Bruno Kernen, che poi il giorno successivo si sarebbe imposto nella seconda discesa di Wengen, davanti agli austriaci Michael Walchhofer e Stephan Eberharter. Negli anni precedenti c’erano state altre doppiette: nel 1998 ad esempio vinsero gli austriaci Hermann Maier e Andreas Schifferer, mentre ricordiamo con piacere la doppietta di discese a Wengen nel 1995, perché una delle due fu vinta dal nostro Kristian Ghedina, che poi sulla pista Lauberhorn si sarebbe imposto anche nel 1997, con il tempo di 2’24”23 che ancora oggi è il record della pista a causa delle successive modifiche al tracciato.



