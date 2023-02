Diretta discesa Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: ecco Sofia Goggia!

DIRETTA DISCESA MONDIALI SCI 2023: SOFIA GOGGIA PER ELENA FRANCHINI!

La diretta della discesa femminile è in programma oggi, sabato 11 febbraio, per i Mondiali di sci 2023 sulle nevi francesi di Meribel e sarà naturalmente uno degli appuntamenti più attesi della rassegna iridata che la località transalpina ospita per quanto riguarda le gare femminili, insieme alla vicina Courchevel per gli uomini. La discesa libera infatti è la gara regina, diventare campionessa del Mondo è un traguardo particolarmente ambito e l’Italia può puntare su colei che deve essere considerata la favorita numero 1, cioè naturalmente Sofia Goggia, dall’alto del primato nella Coppa di specialità e di numeri favolosi in discesa. Dopo i trionfi dei giorni scorsi, sarebbe magnifico dedicare ancora qualcosa di bello a Elena Fanchini…

Per la bergamasca c’è da sfatare il tabù dei Mondiali, nei quali in discesa non è mai salita sul podio a differenza delle Olimpiadi, dove vanta un oro e un argento. Due anni fa era la grande assente a Cortina, stavolta Sofia Goggia ci arriva decisamente meglio, anche se il mese di gennaio è stato comunque complicato e ha turbato la tabella di avvicinamento. Nessuna però in discesa sa sciare come Sofia Goggia, senza dimenticare che tra le prime alternative c’è anche Elena Curtoni: insomma, potrebbe essere grand’Italia anche oggi e allora andiamo a presentare subito tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa femminile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA DISCESA MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa femminile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara concede ai Mondiali di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Meribel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA MONDIALI SCI 2023: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta della discesa femminile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo parlare ancora di Sofia Goggia, spiegando perché la bergamasca sia la favorita numero 1. Ci sono naturalmente i tanti successi in discesa libera della sua carriera (tranne che ai Mondiali) e pure il dominio nella stagione in corso, con quattro vittorie e un secondo posto nelle prime cinque gare. Una striscia interrotta con la caduta nella seconda discesa di Cortina, dopo il successo del giorno precedente sull’Olimpia delle Tofane e l’uscita di pista anche la settimana prima anche nel super-G di St. Anton. Sembra un film già visto, con i brividi di gennaio dopo un perfetto inizio di stagione: la situazione è comunque molto migliore rispetto ad un anno fa, se pensiamo che a Pechino arrivò comunque un argento olimpico le premesse sono comunque ottime…

Stavolta è la campionessa olimpica e mondiale in carica Corinne Suter ad essersi fattuale più seriamente a Cortina, allora la rivale numero 1 per Sofia Goggia sarà la rediviva slovena Ilka Stuhec, che in carriera è già stata per ben due volte campionessa del Mondo e che nelle ultime tre discese ha ottenuto due secondi posti e una vittoria. C’è però anche una bellissima alternativa azzurra, cioè Elena Curtoni, dal momento che la valtellinese ha vinto la prima discesa di St. Moritz ed è stata anche terza a Cortina. Tra le velociste di spicco dobbiamo citare anche la tedesca Kira Weidle e l’austriaca Nina Ortlieb, mentre per la Svizzera la punta sarà a questo punto Lara Gut. Oggi però gli occhi di tutti, nella diretta della discesa dei Mondiali di sci 2023, saranno puntati senza dubbio su Sofia Goggia…

