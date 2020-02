Diretta discesa Saalbach-Hinterglemm/ Streaming video Rai: orario e favoriti (CdM)

La discesa di Saalbach-Hinterglemm è una prova della Coppa del Mondo di sci alpino 2020: si parte alle ore 12:45 di giovedì 13 febbraio, siamo in Svizzera nel territorio salisburghese e parliamo delle Alpi di Kitzbuhel, primo di due appuntamenti dedicati alla velocità (venerdì è in programma il super-G). Alla pista denominata Zwolfer si arriva dopo due gare tecniche a Chamonix, lo slalom e il parallelo; adesso invece tocca agli specialisti della velocità che non gareggiano dalla discesa del primo febbraio a Garmisch vinta dal padrone di casa Thomas Dressen. Purtroppo, come sappiamo, il nostro Dominik Paris non ci sarà: l’altoatesino aveva la concreta possibilità di portare a casa la Coppa del Mondo (o comunque la coppetta di discesa) ma si è gravemente infortunato terminando in anticipo la sua stagione. Questo ovviamente toglie poco allo spettacolo della diretta di Saalbach-Hinterglemm, aspettando la quale possiamo andare a valutare quale sia la situazione della classifica e quali sciatori possano essere favoriti nella prova di Coppa del Mondo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

DIRETTA DISCESA SAALBACH-HINTERGLEMM: RISULTATI E CONTESTO

A poche ore dalla discesa di Saalbach-Hinterglemm la situazione della classifica nella coppetta di specialità ci dice che Beat Feuz ha beneficiato in prima persona dell’infortunio di Paris: lo svizzero infatti ha adesso un vantaggio di 136 punti su un avversario che ha terminato la sua stagione in anticipo, e dunque il suo primo rivale “attivo” è Aleksander Aamodt Kilde che deve recuperare 213 punti. Il norvegese però punta al bersaglio grosso, che è la Coppa del Mondo: da questo punto di vista c’è già oggi la possibilità concreta di scavalcare il connazionale Henrik Kristoffersen (che si dedica alle gare tecniche) in un testa a testa fantastico che durerà idealmente fino al termine della stagione. Aamodt Kilde è giunto secondo nella discesa di Garmisch, nella quale invece Feuz ha perso punti preziosi pur centrando la sesta posizione; per quanto riguarda gli italiani, le nostre speranze sono riposte in particolar modo in Emanuele Buzzi e magari nello scatto d’orgoglio del veterano Christoph Innerhofer, mentre Matteo Marsaglia e Mattia Casse proveranno se non altro a prendersi un piazzamento di rilievo ma, realisticamente e secondo pronostico, non dovrebbero essere in corsa per il podio e verosimilmente nemmeno per la top ten della discesa.



