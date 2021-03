Diretta discesa Saalbach/ Streaming video Rai: riecco Dominik Paris (CdM sci)

DIRETTA DISCESA SAALBACH: SI TINGE DI AZZURRO?

Oggi, venerdì 5 marzo 2021, la diretta della discesa di Saalbach, in Austria, riporta in primo piano la velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Questa infatti è la prima discesa dopo i Mondiali di Cortina, che hanno incoronato l’austriaco Vincent Kriechmayr, medaglia d’oro sia in discesa sia in super-G nella fresca rassegna iridata. Resta forte il rimpianto per Dominik Paris, nettamente il più veloce per gran parte della pista ma rimasto giù dal podio a causa di un errore nella parte centrale. L’azzurro però è sicuramente tornato grande protagonista, come aveva già dimostrato la vittoria a Garmisch esattamente un mese fa, e in teoria si può ancora sperare pure nella Coppa di specialità. Molto dipenderà da questo lungo weekend a Saalbach, che infatti prevede ben due discese (quella di oggi è il recupero di Wengen) e infine il super-G domenica, avendo preso il posto di Kvitfjell dal momento che la Norvegia ha chiuso le porte al Circo Bianco causa Covid. In ogni caso, fin da oggi ci attende una gara da non perdere, scopriamo allora tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Saalbach nel miglior modo possibile.

DIRETTA DISCESA SAALBACH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Saalbach vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 11.20. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Saalbach (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA SAALBACH: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta della discesa di Saalbach abbiamo già fatto i nomi di Vincent Kriechmayr e Dominik Paris, cioè il nuovo campione del Mondo in carica della discesa libera e la punta di diamante della Nazionale azzurra, che punterà comunque anche su Christof Innerhofer, a sua volta reduce dall’ottimo sesto posto ai Mondiali di Cortina e buoni risultati anche a Kitzbuhel e Garmisch. Nell’ipotesi di un tentativo di attacco alla Coppa di discesa va però detto che i due principali avversari di Paris dovrebbero essere Beat Feuz e Matthias Mayer, cioè naturalmente i due atleti che lo precedono nella classifica della Coppa di specialità, essendo stati durante l’anno i più costanti in discesa libera, in particolare Feuz che ha fatto addirittura il bis di vittorie quest’anno sulla Streif, mentre Mayer si è imposto sulla Stelvio di Bormio. Sono dunque questi quattro i nomi più attesi, fermo restando che le sorprese sono sempre possibili. Lo sa benissimo la Germania, che nella velocità maschile non ha raccolto alcun podio in tutta la stagione di Coppa del Mondo ma poi a Cortina si è presa l’argento sia in super-G sia in discesa, rispettivamente con Romed Baumann e Andreas Sander. Chi riuscirà a recitare da outsider nella discesa di Saalbach?



