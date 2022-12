Diretta discesa Sankt Moritz/ Streaming video Rai 2: Goggia per il tris! (CdM sci)

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ: GOGGIA PER ALLUNGARE!

Alle ore 10:30 di venerdì 16 dicembre scatta l’appuntamento con la discesa femminile di Sankt Moritz: siamo ovviamente nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023, e questa sarà la terza prova stagionale in una specialità che la nostra Sofia Goggia sta ancora una volta dominando. La bergamasca si è già messa in prima linea per vincere quella che sarebbe la terza coppetta consecutiva e la quarta in carriera: è stata lei infatti a ottenere il successo in entrambe le discese di Lake Louise, le uniche due disputate nel corso della stagione visto che le prime due, che si sarebbero dovute disputare a Zermatt, sono state cancellate.

A inseguire la Goggia sono in particolare in due: sicuramente Corinne Suter è l’avversaria più pericolosa della sciatrice azzurra ma non va dimenticata Nina Ortlieb, e poi bisogna fare attenzione alla crescita di Mirjam Puchner, o sarebbe meglio dire “ritorno” visto che l’austriaca ha 30 anni e aveva vinto due gare di Coppa del Mondo, ultima delle quali però nel marzo 2019. Adesso non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta della discesa di Sankt Moritz; mentre aspettiamo che la gara cominci possiamo fare qualche rapida considerazione sugli aspetti principali che potrebbero emergere da questa giornata che ci auguriamo gloriosa per l’Italia.

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Sankt Moritz sarà come sempre trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento in questo caso sarà su Rai Due (ovviamente numero 2 del telecomando), in chiaro per tutti e con la possibilità di assistere alla gara anche in diretta streaming video, sfruttando i servizi forniti dall’emittente attraverso il sito di Rai Play o la relativa app, installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. L’alternativa, sempre in chiaro, rimane quella di Eurosport che troverete anche nel bouquet del decoder di Sky, precisamente al canale 210. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA SANKT MORITZ

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta della discesa di Sankt Moritz con grande apprensione e speranza: l’inizio della stagione ci ha infatti consegnato una Sofia Goggia in grande spolvero, che si è lasciata alle spalle le polemiche olimpiche (ricorderete: ha vinto l’argento in discesa a pochi giorni da un brutto infortunio, facendo emergere sospetti circa le sue reali condizioni) e sta dominando la classifica di specialità come suo solito. È una Goggia che, almeno per quanto riguarda la discesa, sembra davvero poter mettere insieme numeri degni delle più grandi nella storia.

Adesso se vogliamo la bergamasca deve provare a fare il salto di qualità (sempre che sia strutturalmente possibile) e inseguire veramente la Coppa del Mondo, avendo davanti però una sciatrice come Mikaela Shiffrin (oltre alle altre, a partire da Petra Vlhova) che non fa prigionieri nelle gare tecniche e, come ben noto, ha fatto spaventosi progressi in velocità riuscendo a vincere più di una gara. Insomma, oggi vedremo come la Goggia e le altre italiane si comporteranno nella discesa di Sankt Moritz, poi daremo anche uno sguardo alla classifica generale sperando che arrivino buone notizie…











