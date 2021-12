Diretta discesa Val d’Isere/ Streaming video Rai: Goggia favorita! (CdM sci)

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE: ANCORA SOFIA GOGGIA?

La diretta della discesa di Val d’Isere sarà un appuntamento naturalmente imperdibile per tutti gli appassionati di sci, perché la Coppa del Mondo femminile riparte dalla Francia ancora una volta all’insegna della velocità, come già nei due weekend precedenti, con grandi aspettative per quanto sapranno fare le Azzurre, fin qui fantastiche protagoniste a cominciare da Sofia Goggia, che naturalmente è il nome di riferimento in discesa libera.

Diretta discesa Val Gardena/ Streaming video Rai: show sulla Saslong (CdM sci)

Sei vittorie consecutive in discesa nelle ultime gare disputate, detentrice della Coppa di specialità a caccia pure del primato nella classifica della Coppa del Mondo generale, Sofia Goggia sarà la donna copertina della discesa di Val d’Isere e di certo non lo diciamo per patriottismo, semmai con l’orgoglio di avere una squadra eccellente di cui Sofia Goggia è la punta di diamante, senza ombra di dubbio la migliore discesista al mondo attualmente. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della discesa di Val d’Isere.

Discesa Beaver Creek cancellata/ Troppo vento: impossibile gareggiare. Il recupero..

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Val d’Isere avrà inizio alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare maschili in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista anche alle donne pur impegnate in Francia, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’isvre (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

Diretta/ Discesa Lake Louise streaming video Rai: trionfa Sofia Goggia!

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE: FAVORITE E AZZURRE

In copertina verso la diretta della discesa di Val d’Isere c’è dunque Sofia Goggia. Abbiamo ancora negli occhi il tris di vittorie di Lake Louise, di cui le prime due furono in discesa, con conseguente primato a punteggio pieno nella classifica della Coppa di specialità. In precedenza, Sofia Goggia aveva vinto anche le ultime quattro discese che aveva disputato prima dell’infortunio nella stagione 2020-2021, una striscia cominciata proprio in Val d’Isere, dunque pure il feeling con la pista francese è certamente più che buono: sarà banale, ma la favorita unica è lei e dobbiamo esserne orgogliosi. Tutto questo senza dimenticare che abbiamo pure altre frecce al nostro arco, da Elena Curtoni a Federica Brignone ma in discesa soprattutto Nadia Delago, che in Canada è stata due volte sesta.

Tra le avversarie, i nomi di spicco sono due: la statunitense Breezy Johnson e la svizzera Corinne Suter. Già nella scorsa stagione Johnson era salita sul podio con buona costanza, a Lake Louise l’americana è stata due volte seconda e di conseguenza è la prima inseguitrice di Sofia Goggia, anche nella classifica di specialità. Super invece arriva da un quinto e un terzo posto in Canada, è la campionessa del Mondo in carica grazie all’oro vinto a Cortina 2021 ed è l’ultima ad avere vinto una discesa con la bergamasca presente, cioè proprio la prima delle due disputate l’anno scorso in Val d’Isere, quando la nostra olimpionica fu seconda per poi prendersi la vittoria il giorno seguente e aprire una striscia che (infortunio a parte) prosegue tuttora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA