Diretta discesa Val d’Isere/ Streaming video Rai: si fa il bis (CdM sci)

La Coppa del Mondo di sci femminile oggi, sabato 19 dicembre 2020, ci propone in diretta la discesa di Val d’Isere, la seconda gara consecutiva in questa specialità sulle nevi della località francese. Si fa dunque il bis della discesa già vissuta ieri mettina in Val d’Isere, nel contesto di un weekend che vede finalmente protagoniste le velociste che avevano dovuto arrendersi al maltempo a Sankt Moritz e che fanno di conseguenza solamente in questi giorni il loro debutto (anche se le polivalenti naturalmente hanno già gareggiato in altre specialità), con queste due discese e con il super-G di domani. La discesa di Val d’Isere di oggi fornisce una ghiotta occasione per chi ha già fatto bene ieri di ripetersi ai massimi livelli, mentre per chi deve riscattarsi c’è l’occasione immediata per fare meglio, facendo naturalmente tesoro di ciò che non aveva funzionato ieri. Le aspettative sono alte, perché la nazionale italiana femminile di sci è molto forte, con tante frecce all’arco per farci divertire pure oggi. Che cosa succederà? Di certo, gli appassionati non possono perdere la diretta della discesa di Val d’Isere e le sue emozioni…

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Val d’Isere vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta della discesa di Val d’Isere ci propone dunque la seconda gara consecutiva nella stessa specialità. Era già successo a Levi con il doppio successo di Petra Vlhova nei due slalom finlandesi, a Courchevel con i due giganti vinti da Marta Bassino e Mikaela Shiffrin e in teoria pure a Sankt Moritz con i due super-G, mentre nella scorsa stagione erano state tre le doppiette di gare consecutive nella stessa specialità e la notizia curiosa è che erano sempre state discese. Il paragone dunjque è interessante, perché siamo sempre nel campo della velocità: la prima doppietta era stata a Lake Louise, dove due discese consecutive sono un classico – furono due podi completamente diversi, perché il primo giorno vinse Ester Ledecka davanti a Corinne Suter e Stephanie Venier, mentre il secondo giorno si impose Nicole Schmidhofer su Mikaela Shiffrin e la nostra Francesca Marsaglia. Altra doppia discesa a fine gennaio a Bansko: la prima vide la vittoria di Mikaela Shiffrin davanti a Federica Brignone e Joana Haehlen, mentre la seconda è entrata nella storia dello sci italiano grazie alla tripletta Elena Curtoni-Marta Bassino-Federica Brignone. Infine, a febbraio ci furono due discese a Crans Montana con apoteosi invece dei padroni di casa svizzeri: due vittorie di Lara Gut sempre davanti a Corinne Suter, lasciando solo il terzo gradino del podio una volta a Stephanie Venier e l’altra a Nina Ortlieb.



