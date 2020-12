Diretta Gigante Courchevel/ Streaming video Rai: occhio alle azzurre sull’Emil Allais

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL: OGGI SULLA EMIL ALLAIS

Siamo in diretta col gigante femminile di Courchevel, oggi sabato 12 dicembre 2020, attesissima quinta tappa della Coppa del mondo di sci 2020. Dopo dunque il doppio appuntamento saltato in Engadina, ecco che le donne del circo bianco tornano di prepotenza in questo fine settimana con una doppia prova per la medesima disciplina tra i pali larghi, sulla neve francese della Emil Allais. A cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola, specie se consideriamo le protagoniste di grandissimo livello che ci attendono oggi. Dallo squadrone azzurro che ha già dato prova di essere “gigante” nel gigante (basti ricordare la doppietta italiana con Bassino e Brignone sul Rettenbach a ottobre), fino a Petra Vlhova, la statunitense Shiffrin e le norvegesi Holtman e Mowinckel, pronte a dare spettacolo sulla Emil Allais. Sia oggi che domani: alla stessa ora infatti ma domani, si farà il bis col Gigante di Courchevel.

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Courchevel vedrà la prima manche con inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL: LE PROTAGONISTE

Lo abbiamo accennato prima, per la diretta del Gigante di Courchevel, nuova tappa della Coppa del mondo sci femminile, ci attendiamo un parterre di protagoniste di primo livello al cancelletto di partenza della Emil Allais. Le star più attese saranno ancora una volta le azzurre, con Brignone, Bassino e Goggia pronte a dare spettacolo: a loro, a grande sorpresa si unirà anche Elena Curtoni, che dunque interromperà il digiuno di circa 22 mesi con il Gigante (la sua ultima gara in disciplina risale a Febbraio 2019 a Maribor). Chiaramente le nostre beniamine non saranno le uniche da tenere d’occhio: ecco infatti le sopracitate Petra Vlohva, a podio nel primo gigante della stagione, come pure Mikaela Shiffrin, che alla vigilia della prova ha annunciato di volersi concentrare solo sulle discipline tecniche, almeno fino al 2020. Attenzione poi allo squadrone norvegese con Holtmann che già salì sul podio qui a Courchevel un anno fa, fino a Ragnhild Mowinckel che torna dunque in casa dopo oltre 638 di stop. Saremo dunque ben felici di riaccogliere la sciatrice di Molde, argento nella disciplina alle ultime Olimpiadi di Pyeongchang.



