Diretta discesa Val Gardena/ Streaming video Rai: ecco la Saslong! CdM sci

La diretta della discesa di Val Gardena sarà il piatto forte oggi, sabato 19 dicembre, con la Coppa del Mondo di sci 2020-2021 in campo maschile. Appuntamento ancora una volta sulla storica pista Saslong che accoglie il Circo Bianco come da consolidata tradizione, nello scenario delle Dolomiti: la discesa libera della Val Gardena è una delle gare più presenti nella storia della Coppa del Mondo fin dai suoi primi anni e alcuni passaggi che hanno fatto la storia dello sci, dai Muri di Sochers alle Gobbe di Cammello fino al Ciaslat. Come le curve di un circuito automobilistico, anche le piste da sci hanno dei punti che sono entrati nella leggenda: la Val Gardena è da mezzo secolo tappa fissa del Circo Bianco maschile, dunque naturalmente qui tante volte è stata scritta la storia dello sci. A dire il vero negli ultimi anni la Saslong non ha regalato molte soddisfazioni agli sciatori italiani, ma l’attesa resta comunque altissima: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Val Gardena.

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Val Gardena vedrà il via alla gara fissato alle ore 11.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma le gare italiane sono anche su Rai Due, ottima notizia per tutti. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: FAVORITI E AZZURRI

L’attesa per la diretta della discesa di Val Gardena è grande, come è giusto che sia per questa gara storica nella specialità più affascinante. Abbiamo accennato al fatto che sulla Saslong si sono scritte pagine di storia, purtroppo negli ultimi anni non molto favorevoli agli azzurri rispetto ad esempio a Bormio, l’altro “tempio” della velocità in Italia, ma decisamente più amato da Dominik Paris e pure da Christof Innerhofer; c’è poi il desiderio di riscattare la cancellazione della gara dell’anno scorso, imposta dal maltempo, ma pure la voglia di capire meglio quali possano essere i valori in discesa dopo la pazza gara di domenica scorsa in Val d’Isere. Era la prima della stagione e ha regalato un esito che definire sorprendente è addirittura riduttivo, con la vittoria dello sloveno Martin Cater, sceso con il numero 41, davanti ad altri due nomi che non sono esattamente di primissimo piano, cioè l’austriaco Otmar Striedinger e lo svizzero Urs Kryenbuehl. I big, nessuno escluso, devono dunque riscattarsi. Speriamo in Paris, che ha comunque dimostrato di essere già in buona forma, anche se la Val Gardena non è mai stata la sua pista preferita: cosa saprà fare oggi sulla Saslong?



