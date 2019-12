Diretta discesa Val Gardena/ Streaming video Rai: grande classica sulla Saslong

La diretta della discesa di Val Gardena sarà il piatto forte oggi con la Coppa del Mondo di sci 2019-2020 in campo maschile. Appuntamento ancora una volta sulla storica pista Saslong che accoglie per prima il Circo Bianco in Italia, nello scenario delle Dolomiti: la discesa libera della Val Gardena è una delle gare più presenti nella storia della Coppa del Mondo fin dai suoi primi anni e alcuni passaggi che hanno fatto la storia dello sci, dai Muri di Sochers alle Gobbe di Cammello fino al Ciaslat. Come le curve di un circuito automobilistico, anche le piste da sci hanno dei punti che sono entrati nella leggenda: la Val Gardena è da mezzo secolo tappa fissa del Circo Bianco maschile, dunque naturalmente qui tante volte è stata scritta la storia dello sci. A dire il vero negli ultimi anni la Saslong non ha regalato molte soddisfazioni agli sciatori italiani, ma l’attesa resta comunque altissima: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Val Gardena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI VAL GARDENA

La diretta della discesa di Val Gardena avrà inizio alle ore 11.45, quando prenderà il via il primo atleta sulla Saslong. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv anche su Rai Due, che si aggiunge per le gare italiane ai canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa in Val Gardena ci proporrà il terzo appuntamento della stagione nella specialità regina, per il momento è Beat Feuz ad essersi messo in evidenza più di chiunque altro, in particolare grazie alla vittoria ottenuta sulla Birds of Prey di Beaver Creek dopo essere già salito sul podio con il terzo posto di Lake Louise. Sono comunque molti i discesisti ad essersi messi in evidenza, compreso il nostro Dominik Paris, che in Canada era stato secondo alle spalle del redivivo tedesco Thomas Dressen, altro nome che merita naturalmente di essere messo in evidenza. Sul podio in discesa poi sono già saliti anche Carlo Janka (terzo ex aequo con Feuz a Lake Louise), Vincent Kriechmayr e Johan Clarey, che hanno invece condiviso la piazza d’onore in Colorado. Anche questo doppio pari merito in entrambe le discese ci aiuta a capire che sono numerosi i possibili protagonisti, senza dimenticare che tra i big non ancora saliti sul podio abbiamo ad esempio Kjetil Jansrud, Max Franz, Aleksander Aamodt Kilde e Matthias Mayer, dunque l’elenco dei nomi attesi è decisamente lungo, con la Norvegia forse in primo piano per la sua eccellente tradizione recente sulla Saslong – l’anno scorso vinse Kilde. In casa Italia oltre a Paris ecco Mattia Casse ed Emanuele Buzzi, dai quali ci attendiamo segnali confortanti in questa gara che naturalmente per un discesista italiano ha sempre un sapore speciale.



