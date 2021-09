Diretta Djokovic Medvedev finale Us Open 2021/ Streaming video e tv, orario

DIRETTA FINALE DJOKOVIC MEDVEDEV: CHI SARÀ IL VINCITORE DEGLI US OPEN 2021?

La diretta della finale Djokovic Medvedev degli Us Open 2021 potrebbe entrare nella storia dello sport mondiale: appuntamento dunque attesissimo per tutti gli appassionati di tennis questa sera da New York, con inizio alle ore 22.00 italiane di domenica 12 settembre. In palio naturalmente ci sarà un titolo dello Slam, ma la diretta della finale Djokovic Medvedev potrebbe proiettare Novak Djokovic definitivamente nell’empireo delle leggende dello sport di tutti i tempi. Un tennista che vince 20 Slam è già un mito, ci mancherebbe altro, ma oggi Nole ha la possibilità di tagliare un doppio traguardo leggendario: vincere il Major numero 21, superando Roger Federer e Rafa Nadal con i quali per ora forma un trio di lusso a quota 20 Slam; completare il Grande Slam in una sola stagione, dal momento che ha già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon negli scorsi mesi.

Il Grande Slam non è mai riuscito né a Federer né a Nadal, l’ultima volta risale all’ormai lontanissimo 1969 con Rod Laver. Tutti i riflettori dunque saranno su Novak Djokovic, ma non dimentichiamo che Daniil Medvedev è il numero 2: dunque la finale Djokovic Medvedev è il massimo che potessimo chiedere e staremo a vedere se sarà invece il russo a fare la storia vincendo il primo Slam della propria carriera e spezzando il doppio sogno di Djokovic…

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DJOKOVIC MEDVEDEV

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv degli Us Open 2021 è disponibile su Eurosport, il canale che fin dal primo giorno ha seguito i match dello Slam di tennis e che trovate sia sulla piattaforma satellitare Sky sia su quella digitale DAZN. In assenza di un televisore, potrete assistere alla finale maschile Djokovic Medvedev anche in diretta streaming video: in questo caso però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player. Il sito ufficiale www.usopen.org vi permetterà invece di avere accesso a tutte le informazioni utili: contenuti multimediali con highlights e interviste, programma e tabelloni e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA FINALE DJOKOVIC MEDVEDEV: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Djokovic Medvedev chiuderà gli Us Open 2021, ripercorriamo allora adesso il cammino del serbo e del russo per arrivare fin qui. Novak Djokovic al primo turno ha concesso a sorpresa un set al danese Rune, poi al secondo ha eliminato l’olandese Griekspoor e al terzo ha avuto la meglio sul giapponese Nishikori. Il successo agli ottavi di finale contro la wild-card statunitense Brooksby ha portato Nole ai quarti di finale, dove ha perso il primo set contro il nostro Matteo Berrettini ma infine si è imposto in quattro set. In questo modo Novak Djokovic ha avuto accesso alla semifinale, dove ha avuto bisogno di cinque set per piegare il tedesco Alexander Zverev.

Daniil Medvedev ha avuto un cammino forse un po’ più semplice, in particolare proprio negli ultimi due turni, perché ai quarti ha battuto il sorprendente qualificato olandese Van de Zandschulp e in semifinale si è imposto contro il canadese Auger Aliassime. Va però dato atto al russo di avere condotto fin qui un cammino eccellente agli Us Open, anche nei primi quattro turni nei quali Medvedev aveva sconfitto nell’ordine il francese Gasquet, il tedesco Koepfer, lo spagnolo Andujar e il britannico Evans. Adesso c’è la partita che in ogni caso scriverà la storia: cosa ci riserverà la diretta della finale Djokovic Medvedev?



