DIRETTA DJOKOVIC MUSETTI/ Streaming video tv: una sola vittoria per Lorenzo (Roland Garros 1 giugno 2024)

Abbiamo già ricordato il precedente più recente della diretta di Djokovic Musetti, cioè la vittoria in due set ottenuta da Nole l’11 aprile scorso negli ottavi di finale del torneo di Montecarlo, ma naturalmente dobbiamo citare anche la prima sfida tra il serbo e l’italiano, perché ebbe luogo tre anni fa proprio al Roland Garros. Era il 7 giugno 2021, erano gli ottavi dello Slam di Parigi e Lorenzo Musetti si regalò un avvio da sogno, vincendo i primi due set contro Novak Djokovic con due meravigliosi tie-break. Alla lunga però emerse la superiorità soprattutto atletica di Nole, che dal terzo set in poi concesse un solo game a Musetti, che infine dovette alzare bandiera bianca sul 4-0 per Djokovic nel quinto set, dopo circa tre ore e mezza di gioco.

Sempre rimanendo a Parigi, Djokovic vinse in due set la partita disputata il 4 novembre 2022, naturalmente in quel caso in occasione del Masters 1000 di fine stagione a Parigi Bercy, il bilancio complessivo vede il serbo in vantaggio per 4-1 con l’unico successo di Lorenzo Musetti che arrivò il 13 aprile 2023 sulla terra rossa di Montecarlo, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 per la rimonta dell’azzurro contro Nole. Infine, un’avvertenza sugli orari: a causa della pioggia, sul Centrale si è aggiunto il completamento di Dimitrov Bergs, per cui l’attesa per questa partita potenzialmente storica è destinata ad allungarsi ancora di più… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DJOKOVIC MUSETTI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL ROLAND GARROS 2024

Naturalmente la diretta tv di Djokovic Musetti sarà garantita all’interno della copertura del Roland Garros 2024 da parte di Eurosport, che detiene i diritti del torneo dello Slam di Parigi. La partita dunque sarà visibile per gli abbonati alla televisione satellitare, ma segnaliamo anche l’ampia copertura in diretta streaming video di Djokovic Musetti, che sarà disponibile anche tramite Discovery +, Now Tv e DAZN.

GRANDE SFIDA PER LORENZO!

Sabato stellare sotto ogni punto di vista oggi, 1° giugno, al Roland Garros 2024: infatti per più di un motivo catturerà la nostra attenzione la diretta di Djokovic Musetti, il match del terzo turno dello Slam di Parigi che naturalmente sarà un esame tosto ma affascinante per un Lorenzo Musetti che sta vivendo un 2024 pieno di alti e bassi, ma che potrebbe vivere una svolta proprio sulla terra rossa parigina, dal momento che il tennista azzurro ha superato in maniera davvero brillante i primi due turni, senza concedere nemmeno un set ai suoi precedenti rivali, che però di certo non si chiamavano Novak Djokovic.

Con la diretta di Djokovic Musetti quindi si alza non poco il livello di difficoltà, ma naturalmente il fascino è assicurato e c’è pure un motivo in più che stuzzicherà l’interesse di tifosi e appassionati. Parliamo evidentemente del fatto che, in caso di sconfitta di Djokovic, ci sarebbe il cambio della guardia al numero 1 del ranking Atp in favore di Jannik Sinner, che riceverebbe dunque questo splendido “regalo” da un connazionale. Insomma, da un punto di vista patriottico c’è un motivo in più seguire la diretta di Djokovic Musetti, partita che d’altronde segnerebbe davvero una pagina di storia in caso di successo di Lorenzo. Quanto all’orario, possiamo dire che saremo sicuramente nella sessione serale, come riferimento il via sarà non prima delle ore 20.15 sul campo centrale, Court Philippe-Chatrier.

DIRETTA DJOKOVIC MUSETTI: COME ARRIVANO ALLA PARTITA?

Fatte le debite proporzioni, possiamo dire che la diretta di Djokovic Musetti è caratterizzata dal fatto che entrambi i giocatori siano arrivati al Roland Garros con legittimi dubbi circa le proprie condizioni. Per quanto riguarda Novak Djokovic, possiamo ricordare che il serbo era uscito anzitempo di scena a Roma, perdendo contro il cileno Tabilo, motivo per cui aveva deciso di iscriversi al torneo di Ginevra fra Roma e Parigi. Tuttavia, anche dal torneo elvetico non erano giunte notizie esaltanti per Djokovic, sconfitto infatti dal ceco Machac in semifinale.

D’altro canto, anche Lorenzo Musetti è reduce da una delusione cocente agli Internazionali d’Italia, dove era uscito di scena già al debutto contro il francese Atmane, così come era successo anche a Madrid, eliminato subito dal brasiliano Seyboth Wild. Proprio Djokovic invece aveva fermato la corsa del toscano a Montecarlo: circa cinquanta giorni dopo si ripropone questo incrocio, ma in un contesto ancora più prestigioso, che potrebbe valere la svolta per Musetti e indirettamente la storia per Jannik Sinner. Non serve aggiungere altro: siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Djokovic Musetti…











