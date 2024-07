DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, STREAMING VIDEO RAI: LE PARTITE DI OGGI 29 LUGLIO

Oggi lunedì 29 luglio ancora in campo al Roland Garros per la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, appuntamento di enorme fascino sui campi in terra rossa dello Slam di fine primavera, l’Open di Francia, che in questi giorni logicamente vengono prestati ai Giochi Olimpici. Ribadiamo che ci sono ben cinque titoli da assegnare, cioè i due singolari più ben tre doppi, maschile, femminile e anche misto, per cui le emozioni sono assicurate.

Adesso però scopriamo che succederà oggi per la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, naturalmente concentrando la nostra attenzione sui tennisti italiani. Cominciamo dal singolare maschile, dove Lorenzo Musetti ha grandi e giustificate ambizioni, perché è in grande forma in questo periodo, ma dovrà affrontare uno specialista della terra rossa come l’argentino Navone. Andrea Vavassori invece sarà certamente sfavorito sulla carta contro il big norvegese Ruud, ma tutto ciò che viene sarà di guadagnato per il sostituto dell’ammalato Jannik Sinner.

COME VEDERE LA DIRETTA TENNIS OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Qualche finestra potrebbe esserci anche in chiaro per la diretta tv tennis Olimpiadi Parigi 2024 tra Rai Due e Rai Sport, certamente saremo informati sugli esiti dei match degli italiani e magari i momenti salienti saranno pure trasmessi per tutti in televisione così come tramite la diretta streaming video che sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

I canali di Eurosport, che sono in maggior numero, daranno sicuramente maggiore spazio al tennis fin dai primi turni, infine il fondamentale punto di riferimento sarà senza dubbio Discovery Plus, la piattaforma che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024 e quindi anche tutte le partite del tennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA TENNIS STREAMING VIDEO RAIPLAY, OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PARTITE DEGLI AZZURRI

La diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024 attirerà però la nostra attenzione soprattutto in ottica torneo femminile, con Jasmine Paolini che infatti tornerà in campo oggi dopo il vittorioso debutto di sabato: la lucchese ha il favore del pronostico contro la polacca Linette, le speranze sono naturalmente altissime per chi su questi stessi campi è stata finalista al Roland Garros nemmeno due mesi fa e poi è arrivata in finale anche a Wimbledon in un 2024 a dir poco meraviglioso per Jasmine Paolini.

Si rincorre dopo i problemi con la pioggia dei giorni scorsi, di conseguenza ci dovrebbe essere tantissimo anche nei doppi per la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024. In campo maschile dovrebbero giocare Darderi/Musetti contro i cileni Jarry/Tabilo; nel doppio femminile in campo Errani/Paolini contro le neozelandesi Routliffe/Sun ma anche l’altra coppia Bronzetti/Cocciaretto, che se la devono vedere contro le spagnole Bucsa/Sorribes Tormo. Infine, ecco il doppio misto con Vavassori/Errani contro Medvedev/Andreeva, che gareggiano non per la Russa, ma a titolo individuale.