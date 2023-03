Diretta/ Djurgarden Lech streaming video e tv: polacchi in vantaggio (Conference)

DIRETTA DJURGARDEN LECH: IN EQUILIBRIO!

Djurgarden Lech, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18.45 presso alla Tele2 Arena di Stoccolma, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Polacchi in vantaggio dopo il 2-0 dell’andata che sembra valere come un’ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale. Il Lech Poznan resta terzo nel campionato polacco dopo l’ultimo pareggio contro il Piast, anche se la capolista Rakow resta lontana ben 18 punti.

Dall’altra parte gli svedesi del Djurgarden saranno dunque chiamati a una grande impresa per provare a proseguire il loro cammino nella competizione. Dopo aver completato al secondo posto l’ultimo campionato svedese lo scorso novembre il Djurgarden deve ancora iniziare il nuovo, in Coppa di Svezia nel weekend la formazione allenata da Bergstrand ha superato ai rigori nei quarti di finale il difficile ostacolo del Malmö.

DJURGARDEN LECH STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Djurgarden Lech sui canali Sky (Diretta Gol Europa e Conference League) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go con aggiornamenti in tempo reale e gol in diretta, visibili anche in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI DJURGARDEN LECH

Le probabili formazioni della diretta Djurgarden Lech, match che andrà in scena alla Tele2 Arena di Stoccolma. Per il Djurgarden, Kim Bergstrand schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zetterstrom; Johansson, Gracia, Danielson, Bengtsson; Eriksson, Sabovic, Berg; Asoro, Edvardsen, Wikheim. Risponderà il Lech allenato da John Van den Brom con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bednarek; Pereira, Dagerstal, Milic, Rebocho; Karlstrom, Murawski; Skoras, Sousa, Szymczak; Ishak.

DJURGARDEN LECH LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Djurgarden Lech, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Djurgarden con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Lech, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











