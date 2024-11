VIDEO DORTMUND STURM GRAZ, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund vince di misura per 1 a 0 contro lo Sturm Graz come vedremo nelle immagini del video Dortmund Sturm Graz con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i gialloneri iniziano la sfida con un atteggiamento offensivo che consente loro di affacciarsi in area avversaria sia con Sabitzer, in due occasioni tra il 7′ ed al quarto d’ora, che con Gittens, che non centra lo specchio della porta invece al 13′.

I minuti passano e gli austriaci crescono rispondendo con un tiro impreciso di Gazibegovic al 31′ ma rischiano invece qualcosa al 43′ sullo spunto insidioso provato da Beier. Nel secondo tempo la storia del match sembra quasi ripetersi se si pensa a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente e gli uomini di mister Nuri Sahin non concretizzano un’altra chance con Schlotterbeck al 58′ per colpa del solito attento portiere Scherpen.

Nel finale è Brandt a sfiorare il vantaggio calciando alto di un soffio sopra la traversa al 64′ ed i bianconeri non hanno maggior successo con Biereth al 71′. Le api spezzano quindi l’equilibrio di partenza all’86’ con il gol siglato da Malen, su assist offertogli da Guirassy. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonend rispettivamente Malen al 75′ da un lato e mister Ilzer al 44′ dall’altro.

I tre punti conquistati tra le storiche mura amiche in questa quarta giornata del torneo continentale permettono al Borussia Dortmund di salire a quota 9 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre lo Sturm Graz non si muove rimanendo infatti ancora a quota zero.

VIDEO DORTMUND STURM GRAZ: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS