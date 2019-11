Diretta Ecuador Italia Under 17/ Streaming video tv: azzurrini agli ottavi (Mondiali)

Ecuador Italia Under 17 si gioca alle ore 20:30 di casa nostra (le 16:30 locali) presso l’Estadio Kléber Andrade di Cariacica, nello stato di Espirito Santo in Brasile: la partita è valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 2019, e dunque rappresenta una gara secca che potrebbe condurre gli azzurrini tra le prime otto nazionali al mondo. L’Ecuador, al pari dell’Italia, ha centrato il secondo posto nel suo girone arrivando alle spalle della Nigeria, che in questa categoria è la federazione che ha vinto più volte i Mondiali; il gruppo di Carmine Nunziata invece ha vinto le prime due partite per poi cadere in rimonta contro il Paraguay, lasciando ai sudamericani il primato nel gruppo F. La nostra nazionale però ha dato prova di poter percorrere un cammino vincente, sulla scia anche di quanto fatto dalle altre selezioni giovanili: non va infatti dimenticato il quarto posto che in estate è toccato all’Italia Under 20, la cui ossatura è finita ora nell’Under 21 nella quale è stato promosso Paolo Nicolato. Ora però ci dobbiamo concentrare su questa partita: aspettando la diretta di Ecuador Italia Under 17, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul campo nell’analisi delle probabili formazioni.

Per Ecuador Italia Under 17 Nunziata dovrebbe tornare alla sua formazione titolare, per intenderci quella che all’esordio ha rifilato cinque gol alle Isole Salomone: Molla in porta, due difensori centrali come Pirola e Dalle Mura con una difesa che sarà completata da Lamanna e Ruggeri in qualità di terzini. A centrocampo si gioca a tre: Brentan e Udogie sono le due mezzali che dovranno supportare la regia di Panada, capitano della nostra nazionale. Davanti un tridente atipico, nel senso che prevede l’utilizzo del trequartista: sarà Tongya, mentre a fare da punti di riferimento e a cercare i gol decisivi saranno Gnonto e Cudrig, che hanno aperto i loro Mondiali con tre reti complessive. L’Ecuador di Javier Rodriguez scende invece in campo con un 4-3-3: il portiere e capitano è Joan Lopez, a sua protezione avremo i due centrali Hincapié e Delgado mentre Moran e Cabezas si occuperanno delle fasce laterali. Mediana dunque speculare a quella dell’Italia, con Piuas e Vite a giocare da interni mentre Angulo sarà il regista; Mercado e Johan Mina partiranno larghi nel reparto offensivo, facendo arrivare palloni giocabili a Mejia che agirà in qualità di prima punta.



