DIRETTA/ Edimburgo Benetton video streaming tv: all’andata vinse Treviso!

DIRETTA EDIMBURGO BENETTON: L’ANDATA

Nell’aspettare la diretta di Edimburgo Benetton bisogna ricordare che le due squadre si sono già affrontate in questo United Rugby Championship: entrambe infatti fanno parte del gruppo italo-scozzese e dunque giocano in andata e ritorno. Lo scorso 2 ottobre il Comunale di Monigo era stato testimone di una bella vittoria da parte di Treviso: la squadra allenata da Marco Bortolami si era infatti imposta con il risultato di 28-27. Si era trattato di un successo all’ultimo respiro: nel primo tempo Gianmarco Lucchesi aveva portato in vantaggio Treviso con una meta, ma Edimburgo aveva ribaltato tutto con Willum Petrus Nell e Ben Vellacott, quest’ultimo autore di due mete dopo la punizione di Tomas Albornoz.

La Benetton aveva avuto la forza di reagire con Monty Ioane; nel secondo tempo scatto degli scozzesi con la meta di Stuart McInally, ma Jaco Van der Walt aveva sbagliato la prima conversione in tre tentativi; lo stesso giocatore aveva realizzato la punizione che a 5 minuti dal termine sembrava definitiva, ma Leonardo Marin (già a segno su piazzato) aveva timbrato in pieno recupero il drop della vittoria per la Benetton Treviso, e si sarebbe ripetuto nel successo contro i Warriors della scorsa settimana. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EDIMBURGO BENETTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI RUGBY

Al momento non dovrebbe essere garantita una diretta tv di Edimburgo Benetton, ma potete consultare il palinsesto di Canale 20: solitamente è questo canale a trasmettere le partite dello United Rugby Championship. Qualora l’evento fosse garantito, gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Mediaset Play.

TRASFERTA SCOZZESE PER TREVISO!

Edimburgo Benetton si gioca in diretta dall’Edinburgh Rugby Stadium venerdì 3 dicembre, con inizio alle ore 20:35 di casa nostra: la partita è valida per la settima giornata dello United Rugby Championship 2021-2022. Continua la manifestazione internazionale diventata ormai una tradizione nel calendario di questo sport: la Benetton è reduce dalla vittoria strappata ai Glasgow Warriors all’ultimo respiro, e in forza di questo successo ha mantenuto quello che al momento sarebbe l’accesso ai playoff della competizione, visto l’ottavo posto in classifica.

La partita di oggi tuttavia non sarà semplice, perché siamo in trasferta e gli scozzesi sono terzi nella graduatoria; Su sei partite giocate ne hanno vinte 4 con un pareggio e una sconfitta, partono favoriti ma naturalmente le cose potrebbero anche essere diverse da come sono attese. Non ci resta allora che aspettare che la diretta di Edimburgo Benetton prenda il via; nell’attesa, possiamo sicuramente fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita dello United Rugby Championship 2021-2022.

DIRETTA EDIMBURGO BENETTON: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Edimburgo Benetton è importante nel cammino dello United Rugby Championship. Naturalmente la strada è ancora lunga, sono 18 le partite che ogni squadra deve giocare nella stagione regolare e in questo momento siamo esattamente a un terzo del percorso, con tante cose che possono ancora cambiare in classifica, in meglio o in peggio. Chiaramente però mantenere un posto all’interno dei playoff sarebbe importante anche psicologicamente, per non parlare del fatto che poi sarebbe obbligatorio fare la rincorsa per tornare nelle prime otto.

Al momento Treviso si sta ben comportando (ha 3 vittorie e altrettante sconfitte), ricordiamo che il livello è davvero molto alto e la Benetton si trova comunque nella parte alta della classifica – mentre le Zebre, l’altra rappresentante italiana, hanno sempre perso. La trasferta di Edimburgo è dunque uno snodo che potrebbe considerarsi cruciale: riuscire a vincere sul campo della terza in classifica darebbe una spinta importante anche a livello mentale alla squadra veneta. Vedremo come andranno le cose all’Edinburgh Rugby Stadium, perché tra poco si scenderà in campo per iniziare la partita…

