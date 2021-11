Diretta Benetton Warriors/ Streaming video tv: bella sfida (URC, 27 novembre)

Benetton Warriors, diretta dall’arbitro sudafricano Marius van der Westhuizen presso lo Stadio Comunale di Monigo (Treviso), si giocherà oggi pomeriggio, sabato 27 novembre 2021, alle ore 14.00. Infatti ricomincia dopo oltre un mese di pausa lo United Rugby Championship 2021-2022, il torneo della palla ovale che riunisce sedici squadre di club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica e che nella scorsa edizione fu vinto proprio dalla Benetton Treviso, dando gloria al rugby italiano. Nel frattempo ci sono stati i test-match delle Nazionali, chiusi dagli Azzurri con un successo contro l’Uruguay, ora la diretta di Benetton Warriors riporta la franchigia veneta sotto i riflettori.

Gli avversari saranno oggi pomeriggio i Glasgow Warriors, dunque una formazione scozzese e questo significa che siamo nello stesso girone della Benetton, dal momento che Italia e Scozia sono l’unica nazione con due squadre al posto di quattro e dunque le loro franchigie sono unite nello stesso gruppo. Finora la Benetton Treviso ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, i Glasgow Warriors invece hanno un bilancio speculare con tre successi e due ko: si annuncia un match intrigante, cosa ci dirà Benetton Warriors?

DIRETTA BENETTON WARRIORS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benetton Warriors sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti, ottima notizia per gli appassionati italiani di rugby. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA BENETTON WARRIORS: IL CONTESTO

Verso la diretta di Benetton Warriors, dobbiamo dire che il cammino per Treviso in questo URC 2021-2022 non è facile pur essendo la squadra detentrice del titolo. La Benetton ci aveva regalato un grande avvio con due vittorie consecutive contro Stormers ed Edimburgo, ma dopo la seconda vittoria datata 2 ottobre sono arrivate tre sconfitte consecutive sul campo dell’Ulster, in casa contro gli Ospreys ed infine sul campo degli Scarlets. Urge invertire la tendenza, farlo contro una squadra dello stesso gruppo varrebbe ancora di più per la classifica.

Abbiamo già detto che i Glasgow Warriors vantano invece tre vittorie e due sconfitte. Gli scozzesi avevano debuttato perdendo in Ulster, poi però hanno battuto gli Sharks e pure i Lions, doppietta di successi contro squadre sudafricane che ha rilanciato gli scozzesi, poi capaci di imporsi sul campo delle Zebre prima di perdere in casa contro il Leinster. Due ko irlandesi, ma per il resto tante note positive, non saranno un rivale facile per la Benetton…



