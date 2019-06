Diretta Egitto Guinea/ Streaming video e tv: amichevole verso la Coppa d’Africa

Egitto Guinea, in diretta oggi pomeriggio domenica 16 giugno alle ore 18.00 italiane, è un’amichevole che si disputa in vista dell’ormai imminente inizio della Coppa d’Africa 2019, che vedrà sicuramente l’Egitto fra le protagoniste più attese, ma nella quale proverà a farsi notare anche la Guinea: manca meno di una settimana all’inizio del torneo che vedrà proprio gli egiziani nei panni dei padroni di casa e anche per questo motivo in particolare evidenza fra le possibili favorite. Ecco dunque che Egitto Guinea di oggi assume il valore di una prova generale per Mohamed Salah e compagni, ma naturalmente anche per la Guinea che si avvicina alla Coppa d’Africa affrontando un test davvero probante contro un Egitto che tre giorni fa ha affrontato e sconfitto la Tanzania in un’altra amichevole in preparazione al torneo continentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Egitto Guinea non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti di livescore e delle federazioni delle due Nazionali saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO GUINEA

Parlando delle probabili formazioni di Egitto Guinea, possiamo osservare che in questa fase l’obiettivo comune dei due commissari tecnici è sicuramente quello di mettere nelle gambe di tutti i loro giocatori più minuti possibili in vista della partenza della Coppa d’Africa. Ad esempio tre giorni fa Javier Aguirre, il c.t. messicano dell’Egitto, non aveva schierato Salah nella formazione titolare della precedente amichevole contro la Tanzania, di conseguenza è più che lecito aspettarlo in campo oggi. A proposito di volti noti in Italia, in difesa potrebbe essere titolare Ahmed Hegazy, che abbiamo visto in azione nel nostro calcio con Fiorentina e Perugia. Non mancano i volti noti pure nella Guinea allenata dal c.t. belga Paul Put: il modulo di base dovrebbe essere il 4-4-2, a centrocampo dovremmo vedere in azione il “napoletano” Amadou Diawara, ma il punto di riferimento è Naby Keïta, curiosamente compagno di squadra di Salah nel Liverpool.



