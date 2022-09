DIRETTA EINTRACHT SPORTING/ Video streaming tv: match affidato a Orel Grinfeld

DIRETTA EINTRACHT SPORTING: L’ARBITRO

Per la diretta di Eintracht Sporting Lisbona è stato scelto un arbitro israeliano: si tratta di Orel Grinfeld, che questa sera avrà come assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni. È israeliano anche il quarto uomo, Gal Leibovitz; saranno invece olandesi i due uomini al video, vale a dire Pol van Boekel al Var e Dennis Higler all’Avar. Grinfeld è ormai un arbitro di acclarato livello internazionale; è curioso il fatto che sia stato lui a dirigere la Supercoppa di Francia nella quale il Psg ha battuto il Nantes (4-0), una scelta della federazione transalpina di affidare il primo trofeo stagionale a un arbitro straniero.

In Europa invece Grinfeld ha diretto Viktoria Plzen Sheriff per il terzo turno preliminare di Champions League: una partita nella quale è intervenuto parecchio, con 5 ammonizioni e un’espulsione ma anche ben due rigori assegnati. A giugno invece Grinfeld era stato impegnato in due partite della Nations League, entrambe per la Lega A e dunque parecchio importanti: nello specifico Portogallo Svizzera (4-0) e Francia Croazia (0-1). Qui aveva estratto un totale di otto cartellini gialli, fischiando un rigore dopo 5 minuti a Saint Denis. Lo aveva realizzato Luka Modric, ed era stato il gol che aveva risolto la partita in favore della Croazia. Sarà interessante scoprire come Grinfeld si comporterà questa sera nella diretta di Eintracht Sporting Lisbona… (agg. di Claudio Franceschini)

EINTRACHT SPORTING STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Eintracht Sporting sarà disponibile in tv sui canali satellitari per coloro che sono abbonati a Sky Sport. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, sarà possibile godere dell’evento in streaming attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale. Anche coloro che sono abbonati a Infinity + avranno accesso alla diretta streaming video di Eintracht Sporting sui diversi dispositivi oppure sulle smart tv compatibili con il servizio.

EINTRACHT SPORTING: TEDESCHI FAVORITI!

La diretta di Eintracht Sporting è una delle avvincenti partite della prima giornata della fase a gironi di Champions League: le due squadre, attraverso il sorteggio, sono state inserite nel Gruppo D insieme a Tottenham e Marsiglia. I favori dei pronostici non sono certamente dalla loro parte, ma è proprio per questo motivo che dovranno lottare fino alla fine per collezionare punti preziosi. A partire dalla gara in programma a partire dalle 18.45 al Deutsche Bank Park, che si preannuncia abbastanza alla pari.

I padroni di casa da parte loro sono reduci da una striscia di due vittorie in Bundesliga, arrivate dopo un inizio non esaltante. Adesso l’obiettivo è quello di dare continuità ai risultati utili. Allo stesso modo anche nello scorso turno di Liga gli ospiti hanno trovato un successo, ma nelle giornate precedenti non erano andati benissimo, dato che erano arrivate due sconfitte consecutive. Anche in questo caso dunque la volontà è quella di trovare fiducia.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT SPORTING

Le probabili formazioni della diretta Eintracht Sporting mostrano che le due squadre non hanno particolari assenze con cui fare i conti, al di là degli infortuni a lungo termine a cui hanno già ottemperato in campionato. L’unico punto interrogativo è tra i padroni di casa, con Onguene in dubbio per un infortunio alla coscia. Il tecnico Glasner si affiderà dunque al consueto 3-4-1-2. Questo il possibile undici iniziale: Trapp; N’Dicka, Tuta, Touré; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze; Alario, Kolo Muani.

Gli ospiti invece dovrebbero schierarsi con il consueto 3-4-3, un modulo particolarmente offensivo ma con gli esterni di centrocampo che saliranno a fare la fase difensiva quando il momento della partita detterà questa necessità. Il tecnico Amorim dovrebbe scegliere questa formazione per l’occasione: Adán; Coates, Juste, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, Pedro Gonçalves.

QUOTE EINTRACHT SPORTING

Le quote della diretta Eintracht Sporting, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, rivelano che la partita di Champions League dovrebbe essere piuttosto equilibrata, seppure con il favore del pronostico che pende lievemente verso i tedeschi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 2.15. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 3.20. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.60.











