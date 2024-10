DIRETTA ELFSBORG ROMA, JURIC VUOLE LA PRIMA VITTORIA IN EUROPA LEAGUE

In campo alle 21,00 di giovedì 3 ottobre 2024 la diretta Elfsborg Roma che porterà in campo due squadre ancora senza vittoria e con grandi ambizioni. La Boras Arena farà da sfondo a questa seconda giornata di Europa League che potrebbe farci vedere numerosi gol.

Risultati Europa League, classifica/ Via alle prime partite! Diretta gol live score (3 ottobre 2024)

L’Elfsborg arriva da una sconfitta al debutto contro l’AZ Alkmaar per 3 a 2 e sta anche faticando nel campionato svedese dove è fermo al quinto posto a 15 punti dal Malmö primo. Periodo di crescita, invece, per la Roma di Ivan Juric che ha infilato due vittorie di fila in Serie A ed arriva dal pareggio per 1 a 1 nel debutto europeo contro l’Athletic Bilbao.

Diretta/ Ferencvaros Tottenham (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (3 ottobre 2024)

DIRETTA ELFSBORG ROMA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Elfsborg Roma, valida per la fase a gironi dell’Europa League, sarà trasmessa in diretta su Sky sui e in streaming sui servizi di Sky Go e NOW TV. Per rimanere aggiornati sullo svolgimento della partita anche lontani da casa, sarà disponibile la nostra diretta testuale che fornirà il racconto della partita con aggiornamenti costanti.

ELFSBORG ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire ulteriormente la diretta Elfsborg Roma andiamo anche a vedere quali saranno le probabili formazioni della partita. I padroni di casa scenderanno in campo con un 3-4-3 sbilanciato verso la fase offensiva con Zeneli, Baidoo e Qasem a formare il tridente. Larsson, Ibrahim e Yegbe avranno il difficile compito di contenere le avanzate offensive della Roma.

Diretta/ Lazio Nizza (risultato 0-0) streaming video tv: ci sono Tchaouna e Pedro, si gioca! (3 ottobre 2024)

Modulo speculare anche per Juric che tornerà sul 3-4-2-1 con Dovbyk prima punta inamovibile ed affiancato da Baldanzi e Soulé. Koné e Paredes formeranno il centrocampo mentre la difesa va verso la riconferma con Ndicka, Mancini ed Hermoso a formare il trio in difesa di Svilar.

ELFSBORG ROMA, LE QUOTE

Andiamo a vedere il pronostico delle diretta Elfsborg Roma di Europa League che, secondo le quote di Sisal, sarà a senso unico. Infatti, la Roma è favorita per la vittoria con una quota di 1,85 mentre la vittoria dell’Elfsborg arriva fino a 4,00 con il pareggio X a 3,60.