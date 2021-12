Diretta Empoli Atalanta Primavera/ Streaming video tv: rivincita scudetto

DIRETTA EMPOLI ATALANTA: GRANDE SFIDA!

Empoli Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Domenico Mirabella alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, si gioca per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1. Partita di sicuro affascinante, anche perché sarà la “rivincita” (sia pure con posta in palio evidentemente inferiore) della finale scudetto vinta nello scorso giugno dai toscani, la diretta di Empoli Atalanta Primavera potrebbe anche aiutarci a capire quali saranno gli orizzonti di queste due formazioni nel campionato in corso, che vede per ora l’Empoli a quota 16 punti e l’Atalanta poco dietro, con 14 punti.

Toscani dunque avanti, ma la scorsa giornata ha sorriso alla Dea orobica. Infatti l’Empoli è reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Sampdoria, mentre sabato scorso l’Atalanta aveva vinto per 1-3 sul campo del Bologna. I toscani dunque vogliono subito tornare al successo, per la Dea però vincere oggi significherebbe dare la svolta all’intera stagione e fare un enorme salto in avanti in classifica. Non ci resta che attendere ciò che succederà in Empoli Atalanta Primavera…

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Atalanta Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su SI Live 24, uno dei canali di Sportitalia che è la “casa” della Primavera, ma sarà a disposizione pure la diretta streaming video del match, fornita tramite il sito Internet oppure la app ufficiale di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Empoli Atalanta. I padroni di casa si potrebbero schierare con un modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: in porta Hvalic; davanti a lui la difesa a quattro formata da Boli, Pezzola, Evangelisti e Rizza; a centrocampo il terzetto composto da Rossi, Degli Innocenti e Ignacchiti; infine in attacco il trequartista Fazzini alle spalle delle due punte Magazzù e Villa.

La risposta dell’Atalanta potrebbe invece prevedere un modulo 3-5-2 con Panada, Cittadini e Cresoli nella difesa a tre davanti al portiere Sassi; a centrocampo folta linea a cinque per i nerazzurri bergamaschi, con Oliveri, Zuccon, Giovane, Sidibe e Renault da destra a sinistra, infine il tandem d’attacco che potrebbe vedere in campo per la Dea De Nipoti e Pagani.



