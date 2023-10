DIRETTA/ Empoli Atalanta video streaming tv: la Dea ha fatto meglio nei precedenti (Serie A, 30 ottobre 2023)

DIRETTA EMPOLI ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Empoli Atalanta vede due formazioni che si affrontano per la ventisettesima volta all’interno della propria storia. Sono 10 le volte in cui l’Atalanta ha avuto la meglio sui toscani; sei i successi dell’Empoli e 10 i pareggi. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato nel 1997 per la nona giornata del campionato di Serie A: successo per l’Empoli con il risultato di 1-0.

Tra i 1998 e il 2006, ben sei risultati consecutivi di pareggio. Tra le sfide più interessanti giocate, c’è sicuramente quella del 2010. Vittoria Empoli per 3-0 allo Stadio Castellani. Nel 2018 altro successo Empoli con le reti di La Gumina, autogol di Masiello e Silvestre nel finale. Per Atalanta gol di Freuler e Hateboer. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni risulta essere quella del 17 marzo del 2023. Successo Atalanta con il risultato di 2-1 con le reti di De Roon e Holjund dopo il vantaggio di Ebuehi. (Marco Genduso)

EMPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Atalanta non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa decima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

EMPOLI ATALANTA: TOSCANI IN RIPRESA!

Empoli Atalanta, in diretta lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. L’Empoli mira a una salvezza tranquilla. La scorsa stagione, i padroni di casa hanno ottenuto la salvezza in anticipo, e per tale ragione Paolo Zanetti è stato confermato in panchina. L’annata ha avuto un inizio complicato, portando all’esonero del tecnico, sostituito da Andreazzoli. I toscani cercano di allontanarsi dalle zone pericolose, trovandosi al quart’ultimo posto con 7 punti, uno sopra la zona retrocessione. Nell’ultima partita, hanno vinto 2-0 in trasferta contro la Fiorentina e ora cercheranno a dare continuità alla vittoria nel derby.

L’Atalanta ha raggiunto il quinto posto nella precedente stagione e, quindi, sta partecipando alla fase a gironi dell’Europa League in questa stagione, reduce in settimana da un pari in casa dello Sturm Graz. L’obiettivo è di lottare per un piazzamento in Champions League. Sono arrivati Touré e Scamacca per rafforzare la squadra, sostituendo Hojlund e Boga. Gian Piero Gasperini è stato confermato in panchina. L’Atalanta ha avuto un avvio positivo con 16 punti ottenuti in nove partite, piazzandosi al sesto posto e a uno dal quarto posto. Nell’ultima partita, i bergamaschi hanno vinto 2-0 in casa contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

EMPOLI ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.63.











