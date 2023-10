DIRETTA/ Atalanta Genoa video streaming tv: la Dea è l’incubo del Grifone (Serie A, 22 ottobre 2023)

DIRETTA ATALANTA GENOA: I TESTA A TESTA

Studiando i precedenti della diretta di Atalanta Genoa, potremmo fare riferimento a un periodo in cui Gian Piero Gasperini sedeva sull’altra panchina o Alberto Gilardino era in campo per il Grifone; diciamo che nell’epoca recente il Genoa ha avuto vita decisamente complicata perché nelle ultime dieci partite (comunque con quattro pareggi) ha vinto soltanto una volta e per di più a Marassi, nel dicembre 2018. A Bergamo, è finita 0-0 lo scorso marzo e così anche la sfida precedente; del maggio 2019 l’ultima vittoria dell’Atalanta, un 2-1 con i gol di Musa Barrow e Timothy Castagne (per i rossoblu aveva accorciato Goran Pandev) alla terzultima giornata di campionato, un grande ex come Cesare Prandelli allenava i liguri.

Diretta/ Juventus Genoa Primavera (risultato finale 3-2): Montero torna a vincere! (22 ottobre 2023)

Per trovare l’ultima volta in cui il Genoa ha vinto sul campo della Dea dobbiamo tornare indietro nel tempo: gennaio 2016, ed ecco il Gasperini allenatore della squadra rossoblu che aveva sbancato quello che ancora si chiamava Atleti Azzurri d’Italia. Il tecnico dell’Atalanta era Edy Reja ma di lì a pochi mesi ci sarebbe stato l’avvento del Gasp; i due gol decisivi erano arrivati nel finale e in tre minuti, autori Blerim Dzemaili e Leonardo Pavoletti. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Genoa Milan (0-1) gol e highlights: Pulisic decisivo, Giroud eroe coi guanti (Serie A, 7 ottobre 2023)

ATALANTA GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Genoa non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

DIRETTA/ Bologna Genoa Primavera (risultato finale 0-1): al Grifone basta il rigore di Fini! (8 ottobre 2023)

ATALANTA GENOA: LA PARTITA DI GASPERINI!

Atalanta Genoa sarà in diretta dall’U-Power Stadium, alle ore 18:00 di domenica 22 ottobre: si gioca per la nona giornata del campionato di Serie A 2023-2024, si torna in campo dopo la sosta per le nazionali ed è un’occasione di rilancio per entrambe le squadre. Classifica diversa, ma ognuna ha qualche problema: l’Atalanta ha perso sul campo della Lazio e ha frenato, ma soprattutto continua a balbettare in trasferta almeno in campionato, perché in Europa League ha centrato una bellissima vittoria all’Alvalade contro lo Sporting Lisbona e ha avvicinato la qualificazione agli ottavi.

Il Genoa ha perso una partita pazza contro il Milan, a Marassi: finale concitatissimo con il Grifone che ha centrato una traversa ed è stato fermato da un Giroud improvvisatosi portiere. Ci sono 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione: tesoretto utile ma non certo amplissimo, dunque bisogna aumentare l’andatura. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta di Atalanta Genoa, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da Bergamo, a cominciare dalle scelte degli allenati con la lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

Non inizia bene Atalanta Genoa per il grande ex Gian Piero Gasperini: Koopmeiners si è infortunato e Toloi è in dubbio. Dunque, in difesa si va verso un terzetto formato da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac e in porta Carnesecchi appare favorito su Musso, mentre a centrocampo giocherà la coppia De Roon-Ederson coadiuvata dagli esterni che, ancora una volta, dovrebbero essere Zappacosta a destra e un sempre più positivo Ruggeri sull’altro lato del campo. Lookman, questa la novità nell’Atalanta, dovrebbe fare un passo indietro e affiancare De Ketelaere sulla trequarti; qui resta viva anche l’opzione Pasalic, il che porterebbe il nigeriano a giocarsela con Scamacca per il ruolo di centravanti.

Problemi anche per Alberto Gilardino, che potrebbe dover rinunciare a Strootman, Badelj e Retegui e cioè tre pilastri del suo Genoa: a centrocampo sarebbero Thorsby e Malinovskyi a giocare in un modulo che dal 3-5-1-1, con Frendrup davanti alla difesa, potrebbe diventare 3-4-2-1 avanzando l’ucraino sulla linea di Gudmundsson. Come centravanti, in caso di forfait di Retegui doppia soluzione: la prima è la sostituzione naturale (uno tra Puscas e Ekuban), la seconda è quella di inserire De Winter al centro della difesa e mandare Gudmundsson a fare il centravanti. Ad ogni modo, con difesa a tre giocherebbero Bani, Dragusin e Vasquez; Sabelli e Haps i due laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Atalanta Genoa possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 6,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA