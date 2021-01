Diretta Empoli Bologna Primavera/ Streaming video tv: tornano in campo le due squadre

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA: SI TORNA A GIOCARE!

Empoli Bologna Primavera, partita diretta dal signor Andrea Calzavara, si gioca alle ore 15:00 di venerdì 22 gennaio: uno dei due anticipi nella 7^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021 segna il ritorno del calcio Under 19, che si era interrotto a novembre a causa della seconda ondata di Coronavirus. Permane l’incertezza su questo torneo, soprattutto perché ci sono squadre che hanno giocato pochissimo: una di queste è l’Empoli, che ha disputato appena tre partite e nell’ultima ha fatto il colpo grosso vincendo sul campo dell’Atalanta, primo successo in stagione.

Se non altro invece il Bologna ha giocato un po’ di più, ovvero cinque gare; curiosamente anche i felsinei si erano visti interrompere il campionato dopo una vittoria esterna, in questo caso ottenuta contro il Genoa. I felsinei stavano facendo bene, ma chiaramente la lunga inattività sarà un fattore di cui tenere conto; aspettiamo dunque che la diretta di Empoli Bologna Primavera prenda il via, nel frattempo possiamo anche leggere quali possano essere le scelte dei due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni.

La diretta tv di Empoli Bologna Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: il canale è accessibile a tutti in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, e questa emittente fornisce il quadro completo delle partite del campionato Primavera 1. In alternativa, come sempre in assenza di un televisore, sarà possibile assistere al match odierno anche attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e rivolgendosi al sito ufficiale www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

Antonio Busce potrebbe confermare, per Empoli Bologna Primavera, la squadra che aveva vinto contro l’Atalanta: l’unico dubbio è sulla trequarti tra Baldanzi, a segno nell’ultimo match giocato, e Asllani che aveva realizzato una doppietta. Lipari e Lombardi dovrebbero comporre il tandem offensivo, a centrocampo invece avremo Degli Innocenti come regista con il supporto delle mezzali Salif Sidibe e Belardinelli. Pezzola e Fradella si schierano davanti al portiere Hvalic, con Francesco Donati e Rizza a fare da terzini. È un 4-3-3 quello di Luciano Zauri: nel suo Bologna Prisco sarà protetto dai difensori centrali Milani e Khailoti, mente Arnofoli e Montebuglioli agiranno in qualità di laterali bassi. A centrocampo ci sarà spazio per Ruffo Luci e Roma che giocheranno come interni, lasciando a Farinelli il compito di impostare la manovra; nel tridente poi Rabbi rimane il vero punto di riferimento pur partendo dalla destra, la prima punta sarà Mattia Pagliuca con Matias Rocchi che ancora una volta parte favorito su Sigurpálsson.



