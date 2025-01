DIRETTA CAGLIARI VERONA PRIMAVERA, PADRONI DI CASA IN FIDUCIA

Le due formazioni sono reduci da risultati opposti tra loro. Infatti la diretta Cagliari Verona Primavera vede i rossoblu col sorriso dopo la vittoria nell’ultimo turno mentre i gialloblu vorranno riscattare la sconfitta della scorsa giornata. Si giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 13:00. Il Cagliari come detto ha trionfato contro la Cremonese per 3-0 grazie a Marcolini e Bolzan (doppietta). È stata la seconda vittoria nelle ultime tre per i rossoblu che avevano battuto anche la Fiorentina col risultato di 2-0.

Il Verona invece sta vivendo un periodo di alti e bassi con due vittorie e due partite nelle ultime quattro partite: successi contro Bologna e Roma, entrambi per 2-1 in trasferta, e altrettanti ko con Genoa per 4-0 e Lecce col risultato di 1-0.

DOVE VEDERE DIRETTA CAGLIARI VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cagliari Verona Primavera, allora vi basterà semplicemente accendere la tv sul canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia. Lo stesso vale per la diretta streaming, disponibile sull’app e sito web di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera si disporrà secondo il 4-2-3-1 con Iliev in porta, difesa a quattro composta da Arba, Cogoni, Soldati e Marini. A centrocampo spazio a Liteta e Marcolini con Grandi, Sulev e Vinciguerra dietro a Mutandwa.

Il Verona invece scenderà in campo con il 3-5-2 con Magro tra i pali, pacchetto arretrato formato da Nwange, Nwachukwu e Corradi. Agiranno da esterni Agbonifo e De Battisti più il trio Cisse, Szimionas e Monticelli in mediana. Attacco a due Cruz-Vermesan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI VERONA PRIMAVERA

A partire favorito in questa partita è il Cagliari Primavera a 2.25 contro il 2 fisso in favore del Verona a 2.65. Il segno X del pareggio a 3.40. Il Gol è dato a 1.62 mentre il No Gol a 2.05.

