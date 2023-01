Diretta Empoli Cesena Primavera/ Streaming video tv: romagnoli già condannati?

DIRETTA EMPOLI CESENA PRIMAVERA: PARTITA DELICATA!

Empoli Cesena Primavera, che sarà diretta dal signor Luca De Angeli, va in scena alle ore 11:00 di domenica 22 gennaio: ecco la matinée nella 15^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, ed è una partita che potremmo definire delicata perché siamo nella parte bassa della classifica. Il Cesena Primavera è ultimo, e appare francamente destinato alla retrocessione: domenica scorsa ha perso anche la sfida diretta contro l’Udinese, ha raccolto appena 4 punti fino a qui e ne deve già recuperare tanti per garantirsi almeno la possibilità di giocare il playout.

L’Empoli avrebbe le potenzialità per fare meglio e inserirsi nella corsa ai playoff, ma per ora il suo rendimento non corrisponde alle aspettative: nel posticipo dello scorso lunedì è arrivato un sofferto 2-2 a Verona, entrando in questa giornata la distanza dalla zona playoff era di 5 punti che non sono tanti, ma ci sono parecchie squadre tra sé e il sesto posto. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Empoli Cesena Primavera, proviamo adesso a fare la nostra solita valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, prendendoci del tempo per leggerne insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cesena Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere alla sfida Empoli Cesena Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CESENA PRIMAVERA

È come sempre il 4-4-2 il modulo con cui Antonio Buscè affronta la diretta Empoli Cesena Primavera. La difesa viene composta da destra a sinistra da Tropea, Marianucci, Guarino (per lui è arrivata un’incredibile doppietta nell’ultima partita di campionato) e Angori con il portiere che sarà Stubljar (decisivo nel pareggio contro il Verona); avremo poi un centrocampo nel quale Ignacchiti e Kaczmarski formeranno la cerniera mediana con Barsi e Seck che correranno sulle fasce laterali, davanti invece la coppia formata da Ekong e Nabian.

Giovanni Ceccarelli invece conferma il 4-3-3 nel quale Galassi dovrebbe essere il portiere, davanti a lui Lepri e Elefante con Manetti e David che correranno sulle fasce laterali. In mezzo si candida la mezzala offensiva Lo Giudice, che può giocare al posto di Suliani o Ghinelli con Lilli che agirà come regista basso; nel tridente offensivo Francesco Guidi e Spatari sono in ballottaggio rispettivamente con l’esterno sinistro Carlini e la prima punta Amadori (comunque favorito), Sette dovrebbe giocare regolarmente a destra.

