Diretta Empoli Chievo/ Streaming video DAZN: Dionisi vede la promozione (Serie B)

DIRETTA EMPOLI CHIEVO: ULTIMI SFORZI TOSCANI

Empoli Chievo, in diretta dallo stadio Castellani alle ore 16:00 di martedì 27 aprile, si gioca come recupero nella 32^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021: mentre il torneo cadetto è sospeso per garantire la contemporaneità delle sfide, dopo il caso della quarantena forzata del Pescara, la capolista e i veneti si mettono in pari nel loro calendario. Per l’Empoli è l’occasione di volare a +9 sul terzo posto e blindare ancor più una promozione diretta che sembra certa, del resto la squadra non perde da sei mesi ed è reduce dai quattro gol rifilati al Brescia.

Il Chievo invece giocherebbe i playoff se la stagione regolare finisse oggi, ma nelle ultime 11 partite ha vinto solo due volte perdendo in sei occasioni: la Reggina si è fatta sotto e ha un solo punto da recuperare, anche il Brescia potrebbe sperare e dunque per i gialloblu si tratta di correre per non perdere incredibilmente il treno. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Empoli Chievo, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Empoli Chievo: la partita infatti sarà un’esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN, il servizio che fornisce tutte le gare del campionato di Serie B ad eccezione dell’anticipo del venerdì, o comunque di un match in un turno in contemporanea. Chiaramente i clienti potranno seguire questa partita in diretta streaming video, utilizzando dispositivo mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CHIEVO

Alessio Dionisi potrebbe confermare in blocco, per Empoli Chievo, la squadra che ha battuto il Brescia nell’ultimo impegno: dunque avremmo una linea difensiva con Simone Romagnoli e Nikolaou a protezione del portiere Brignoli, due terzini in Sabelli e Fabiano Parisi e un centrocampo nel quale Stulac farebbe il riferimento di mezzo, Zurkowski e Haas sono favoriti su Bandinelli e Samuele Ricci per agire come mezzali così come Bajrami e La Mantia partono in vantaggio rispetto a Matos e Moreo, naturalmente confermato Leonardo Mancuso autore di 17 gol in questo campionato. Assenza pesante nel Chievo, perché è squalificato Leverbe: Alfredo Aglietti lancia dunque Rigione a fare coppia con Gigliotti al centro della difesa, in porta andrà ovviamente Semper mentre i due terzini dovrebbero essere Mogos e Renzetti, a portare esperienza. In mezzo al campo ci prova Mattia Viviani, ma non sarà facile scalzare Obi e Palmiero; anche le fasce sembrano fissate con Garritano e Canotto ma occhio a Ciciretti e Di Gaudio, ottime alternative. Davanti, in quattro per due maglie: Manuel De Luca, Fabbro, Filip Djordjevic e Margiotta.

