DIRETTA EMPOLI CITTADELLA/ Video streaming tv: il fattore campo è un guaio (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

DIRETTA EMPOLI CITTADELLA: TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Cittadella ci offre una partita che ha una ottima tradizione recente, perché i veneti sono ormai presenza fissa in Serie B e quindi incrociano i toscani quando questi giocano nel campionato cadetto. Gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati da sabato 11 maggio 2013 in poi, nove appunto in Serie B ma uno anche in Coppa Italia. Ricordiamo allora che domenica 12 agosto 2018, per quello che era il terzo turno della competizione (la formula della Coppa Italia nei primi turni era diversa da oggi), il Cittadella si impose con un clamoroso 0-3 sul campo dell’Empoli.

Globalmente il bilancio è in equilibrio, grazie a ben quattro pareggi più tre vittorie per parte, ma il dato curioso è che quelle del Cittadella sono arrivate tutte ad Empoli, quindi per i toscani godere del fattore campo potrebbe essere in realtà una brutta notizia. Le ultime due sfide, nel campionato di Serie B 2020-2021, sono invece terminate in pareggio, un epilogo che tuttavia oggi non sarà possibile… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMPOLI CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cittadella sarà trasmessa su Canale 20, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

TOSCANI FAVORITI!

Empoli Cittadella in diretta sabato 12 agosto 2023 alle ore 17.45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Sotto la guida di Paolo Zanetti, l’Empoli inizia il proprio percorso nella Coppa Italia affrontando il Cittadella di Edoardo Gorini nei trentaduesimi di finale. La squadra che emergerà vincitrice da questo confronto si troverà poi di fronte la vincitrice tra Cremonese e Crotone nei sedicesimi di finale. Le due squadre si sono incrociate in due occasioni nella loro storia in Coppa Italia, mantenendo un bilancio perfettamente in equilibrio con una vittoria per parte.

L’ultimo scontro risale al 12 agosto 2008, quando i granata hanno sconfitto i toscani con un netto 0-3 al Castellani nel terzo turno. Durante il periodo estivo, l’Empoli ha disputato cinque partite amichevoli, vincendone tre (contro Castelfiorentino, Certaldo e Lille) e subendone due sconfitte (davanti a Heidenheim e nell’ultimo test affrontato contro il Friburgo). Dall’altra parte, il Cittadella ha affrontato quattro sfide amichevoli, registrando due sconfitte contro Trento (1-3) e Lecce (0-3), e due vittorie contro Virtus Verona (2-0) e Luparense (1-4).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Haas, Ranocchia; Baldanzi, Henderson, Gyasi; Caputo. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Kornvig; Tessiore; Maistrello, Baldini.

EMPOLI CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Cittadella, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria dell'Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l'eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











